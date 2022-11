Alerta por un virus que convierte las palomas en 'zombis': su cuello se tuerce y no pueden volar

detectado un virus en palomas que les produce una extraña reacción, convirtiéndolas en una especie de zombies vivientes. El virus afecta al sistema neurológico de estos pájaros y les provoca extrañas reacciones: el cuello se le dobla hacia atrás, se ponen a andar en círculos y pierden la capacidad de volar. El Reino Unido haque les produce una extraña reacción,. El virus afecta al sistema neurológico de estos pájaros y les provoca extrañas reacciones: el cuello se le dobla hacia atrás, se ponen a andar en círculos y pierden la capacidad de volar.

Según ha publicado el medio británico The Mirror, estas palomas zombies se han contagiado del virus paramixovirus PPMV, conocido también como enfermedad de Newcastle. Hasta el momento, sólo se ha observado estos síntomas en palomas de la isla de Jersey, situada en el canal de la Mancha. Con respecto a la posibilidad de contagio a los humanos, el periódico británico ha asegurado que, en principio, el virus no causa ningún efecto, aunque en algunos casos sí que puede provocar conjuntivitis.

Los síntomas que presentan estas palomas zombies se pueden percibir a simple vista y han generado una gran expectación en el Reino Unido. Según ha explicado el portavoz del Refugio de Animales de la isla de Jersey, las palomas infectadas experimentan síntomas diferentes: algunas no paran de dar vueltas y otras no pueden parar de moverse. Una de las reacciones que más ha llamado la atención es la capacidad de doblar el cuello. Aparte de estos síntomas neurológicos, el portavoz del refugio británico ha explicado que las aves también acostumbran a estar "más delgadas" y a producir "heces verdes". Como consecuencia de no poder mantener el equilibrio o volar bien, a veces también presentan otras lesiones.