¿Son efectivas las restricciones de iluminación y climatización para reducir el consumo de gas?

Dichas medidas son, simplificando, mantener los espacios climatizados públicos a no menos de 27 ? en verano y a no más de 19 ? en invierno y controlar los horarios de iluminación de escaparates y edificios públicos.

El principal objetivo es alcanzar el ahorro de gas pactado con la Unión Europea sin imponer restricciones en el suministro de gas a industrias y hogares. Pero ¿son efectivas?

¿Cuánto ahorro suponen?

Las medidas que pretenden reducir el consumo de gas a través de la electricidad (climatización en verano e iluminación) ven modulada su eficacia por una serie de transformaciones energéticas intermedias.

En cambio, las medidas aplicadas a la calefacción son más efectivas. Cada kWh de reducción de demanda térmica en invierno al disminuir la temperatura del local se traduce en un ahorro de 1,11 kWh de gas.

Aun así, si la medida sobre la calefacción se aplicase a todo el parque edificatorio de España (a lo que no obliga el RDL 14/2022), que de media consume anualmente un 15 % del gas demandado a nivel nacional, y se asumiese que logra reducir la demanda de gas para calefacción un 21 %, la reducción sobre el total sería del 3,15 %, muy por debajo del 7 % buscado.

A lo anterior se añade que el Gobierno propone a la UE no contabilizar el gas empleado para producir electricidad en tanto que dicho gas está garantizando el suministro energético no solo a España, sino también a Portugal y Francia.

Por el momento no queda claro si el gas que se excluye del balance es el total consumido por los ciclos combinados (incluyendo, por tanto, el consumo nacional) o solo el que se emplea para generar la electricidad exportada a Portugal y Francia . En el caso de la primera interpretación, las medidas sobre la refrigeración y la iluminación no tendrían ningún efecto sobre el objetivo perseguido al no contabilizarse el ahorro de gas logrado.