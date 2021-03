12 consejos para ahorrar agua en casa: ¿qué podemos hacer?

Actualizada 22/03/2021 a las 10:24

El consumo medio de agua de los hogares en España es de más de 130 litros por habitante y día, según la 'Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua' del Instituto Nacional de Estadística (INE) y esta cifra, pese a las continuas campañas de concienciación que se realizan desde diferentes instituciones y asociaciones, sigue aumentando año tras año.

El consumo de agua es un aspecto a tener en cuenta a la hora de reducir los gastos en una vivienda, pero también es fundamental para cuidar y respetar el medio ambiente. Aprender a no malgastar agua es uno de los hábitos que hay que enseñar a los más pequeños, para que aprendan que no se puede jugar con ella y que hay que cerrar el grifo cuando no lo estén usando. Y para eso, lo primordial es predicar con el ejemplo y que los niños copien de los adultos sus buenas costumbres en materia de sostenibilidad en el hogar.

A continuación recopilamos una serie de consejos que te ayudarán a ahorrar agua en casa:

1. Una ducha es mejor que bañarse para gastar menos agua. Cada ducha consume entre 50 y 100 litros de agua, según el tiempo que nos quedemos debajo del chorro, pero una bañera llena supone 200 litros. A la hora de ducharse, también es importante no olvidarse de cortar el agua mientras nos enjabonamos y al aplicar el suavizante de pelo, las cremas exfoliantes o cualquier otro producto.

2. Cerrar el grifo cuando te lavas los dientes. Es uno de los trucos más eficientes para ahorrar agua. Si se tiene en cuenta que los grifos de los lavabos tienen un caudal de entre cinco y diez litros por minuto (según la presión del agua), es posible ahorrar hasta 30 litros cada día, mientras nos cepillamos los los dientes después de cada una de las comidas, al lavarnos las manos, durante el afeitado o al fregar los platos.

3. Utilizar atomizadores o difusores en los grifos. Son unos pequeños artilugios que se colocan en la salida del agua de los grifos y permiten mezclar el agua con aire. Así se obtiene una sensación de mayor chorro con una menor cantidad de líquido.

4. Coloca un cubo vacío dentro de la ducha. Muchos litros de agua se pierden mientras esperamos a que salga caliente, pero esto se convierte en una oportunidad de ahorro si en vez de derrochar ese agua fría la recogemos en un cubo y luego la aprovechamos para fregar los suelos o regar las plantas.

5. No utilizar el váter como una papelera. En muchas ocasiones tiramos al retrete algodones desmaquillantes, toallitas húmedas, pañuelos de papel, residuos orgánicos... incluso colillas. Tirar de la cisterna gasta una media de diez litros de agua, además del daño medioambiental que estos residuos ocasionan. Por eso, es recomendable colocar en el baño un cubo pequeño de basura con su bolsa de plástico donde arrojar todos estos desperdicios.

6. Utilizar electrodomésticos eficientes en el uso de agua. A la hora de comprar una lavadora o lavavajillas es importante fijarse en la etiqueta energética (la A+++ es la más eficiente), ya que gracias a ellos es posible no desperdiciar miles de litros de agua al año.

7. Poner la lavadora y el lavavajillas siempre llenos. Ambos electrodomésticos, salvo que se active la función de media carga que no todos los aparatos incorporan, gastan la misma cantidad de agua independientemente de la cantidad de ropa y vajilla o cazuelas que contengan. Llenándolos hasta arriba se consigue optimizar el consumo de agua.

8. Introducir botellas o botes de agua en la cisterna del retrete. Muchos inodoros ya cuentan con sistema de doble capacidad dependiendo de las necesidades de cada uso, pero aún hay muchos que no. La mayoría de las veces que vaciamos la cisterna no se requiere la enorme cantidad de agua que descarga, por lo que una buena solución para no derrochar es reducir el volumen de agua que se gasta cada vez que se tira de la cadena.

9. Instalar riego automatizado en el jardín o en las jardineras. De esta forma se consigue hace un uso más optimizado del agua y gastar menos que utilizando la manguera o la regadera.

10. Regar siempre de noche. Durante el día las altas temperaturas evaporan parte del agua que se emplea al regar las plantas, por ello el momento más recomendable del día es el atardecer o el amanecer.

11. Tener una botella de agua fría en la nevera. Si guardamos siempre una jarra de agua en la nevera no habrá que esperar cuando abramos el grifo a que salga fresca, ahorrando así una importante cantidad de litros.

12. Usar el mismo vaso de agua todo el día. Beber agua es muy sano y las indicaciones médicas insisten en que se deben tomar unos dos litros al día para mantener en el nivel óptimo de hidratación. Pero en ocasiones, cada vez que se bebe agua, se utiliza un vaso y se mete sin pensarlo en el lavavajillas. Esta acción, repetida varias veces al día por todos los miembros de una familia, hace que sin darnos cuenta llenemos la zona de los vasos en el lavaplatos. En cambio, si usamos el mismo vaso todo el tiempo, reduciremos el número de veces en el que hay que poner en marcha el lavavajillas.