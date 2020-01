Greta Thunberg ha respondido a Meat Loaf después de que este afirmara que a la joven activista le habían "lavado el cerebro" porque, según el rockero, el cambio climático "no existe".



"No se trata de Meat Loaf, no se trata de mí. No se trata de cómo me llaman algunas personas. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de hechos científicos. Y de que no estamos al tanto de la situación. A menos que comencemos a enfocar todo en esto, nuestros objetivos pronto estarán fuera de alcance", ha escrito en Twitter la activista.



Para apuntalar sus afirmaciones, Thunberg -a quien Patti Smith ha escrito un poema este fin de semana por su 17 cumpleaños- remató su mensaje con un enlace a un informe verificado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el aumento de emisiones y el presupuesto global de carbono.

It’s not about Meatloaf.

It’s not about me.

It’s not about what some people call me.

It’s not about left or right.



It’s all about scientific facts.

And that we’re not aware of the situation.

Unless we start to focus everything on this, our targets will soon be out of reach. https://t.co/UwyoSnLiK2