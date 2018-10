Actualizada 29/10/2018 a las 14:45

El Gobierno de Manuela Carmena ha aprobado este lunes Madrid Central, su proyecto para cerrar al tráfico el centro de la capital, que la Comunidad de Madrid -gobernada por el PP- está dispuesta a recurrir ante los tribunales.



Si no hay nuevos retrasos, este plan, aprobado este lunes en una Junta de Gobierno extraordinaria, impedirá desde el 30 de noviembre ir al centro de la ciudad en coche, salvo en el caso de los vecinos o sus invitados, de los vehículos poco contaminantes y de los que acudan a un aparcamiento, entre otras excepciones.



En una rueda de prensa, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, acompañada por el concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño, ha subrayado que no tiene "ningún miedo" al freno del plan ante las amenazas del PP y la Comunidad de Madrid y ha recordado que la movilidad es una competencia municipal.



Madrid Central se vislumbra como el centro de un nuevo choque de trenes institucional entre el Gobierno de Ahora Madrid -con Podemos- y el de la Comunidad de Madrid, desde el que el PP proyecta otra visión de la movilidad sin restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos.



Aunque el viernes la Comunidad de Madrid se abrió a colaborar en la organización del transporte público, el presidente regional Ángel Garrido avisó después de que está dispuesto a llegar a los tribunales para frenar este proyecto, lo que el Ayuntamiento ve como una intromisión en el principio constitucional de autonomía local.



"Hay una diferencia entre lo que los partidos hacen o dicen y lo que las instituciones están obligadas a garantizar", ha avisado Sabanés al presidente regional, a quien pide "no confundir" lo que el PP diga con sus responsabilidades institucionales.



Pero al margen de las decisiones futuras del Gobierno regional, el grupo municipal del PP ha hecho público hoy su recurso contra la ordenanza de movilidad sostenible que entró en vigor el pasado 24 de octubre y que incluye la creación del área central de bajas emisiones.



En su recurso, el PP municipal exige una memoria económica para la puesta en marcha de Madrid Central.



"Si (no cesa) esta escalada de acoso, de denuncia y de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal de preservar la salud, (...) desde luego el Gobierno municipal hará requerimientos, informaciones y comunicaciones a la Unión Europea", ha advertido Sabanés, tras destacar que España y Madrid han recibido advertencias "muy serias" por parte de la Unión Europea.



Sin embargo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha instado este lunes al Ayuntamiento a defender el proyecto de Madrid Central en "Europa, Asia, América y Oceanía si lo ve conveniente", ya que él, por su parte, acudirá a los "tribunales españoles" para denunciar "cosas tan mal hechas".



El Gobierno de Ahora Madrid es inflexible: el tiempo de las "medidas ultrasuaves" para "no molestar a nadie" ha terminado, ha subrayado la delegada de Medio Ambiente.



"Es un día muy importante, a efectos de lucha contra la contaminación y la preservación de la salud de la ciudadanía me atrevería a decir que es un día histórico", ha dicho Sabanés sobre la aprobación de este plan, el de mayor calado de la legislatura.

