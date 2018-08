Un acuario de microalgas para limpiar la contaminación de las ciudades

Actualizada 04/08/2018 a las 17:06

Un acuario con microalgas en forma de mobiliario urbano con un diseño moderno adorna la ciudad, pero no es sólo eso: se trata de un "parque líquido" que produce oxígeno y limpia el aire de contaminación.



Esa será la tarea del "fotobiorreactor urbano", novedoso por su diseño compacto y que busca contrarrestar la gran emisión del dióxido de carbono (CO2) en los centros urbanos, que suelen carecer de plantas y árboles suficientes.



El uso de microalgas para capturar el CO2 y liberar oxígeno está en desarrollo en Europa, explica Ivan Spasojevic, del Instituto de Investigaciones Multidisciplinares de Belgrado, que menciona a Suecia como pionera en la materia.



"Pero este concepto de reducirlo y ponerlo en el ambiente urbano no existe, lo hemos ideado nosotros", declara Spasojevic, doctor en biofísica, que encabeza un grupo de nueve científicos del Instituto que trabajan en el fotobiorreactor urbano.



"Nuestra idea ha sido que sea como un parque 'líquido': hemos denominado el proyecto 'LIQUID3', 'árbol líquido'", explica.



El dispositivo, con una base de sólo tres metros cuadrados, sustituye un césped de 400 metros cuadrados o dos árboles crecidos por su producción de oxígeno.



"Se necesitan 20 años para que un árbol madure, y esto se coloca en tres o cuatro horas", declara Spasojevic.



El precio del prototipo es de unos 3.000 o 4.000 euros y todavía no se fabrica en serie, aunque los investigadores confían en que pueda ser una idea de éxito.



El aparato es además autosotenible y genera biomasa que puede ser usada o vendida como fertilizante de calidad.



El científico recuerda que reverdecer algunas zonas urbanas es difícil tanto por falta de espacio como por el uso del suelo para la construcción o su contaminación, lo que impide una vida larga de los árboles.



El invento es así ideal para áreas de alta contaminación, carreteras concurridas, cercanías de centrales térmicas, plantas industriales o en zonas de densa población.



El sistema funciona como un depósito de agua con microalgas bajo el que una bomba inyecta continuamente aire contaminado para que, mediante la fotosíntesis, absorba el CO2 y libere oxígeno.



"Esto no es una sustitución para los parques, pero es una compensación para los lugares donde no son posibles. Es la respuesta donde no se puede plantar un árbol", relata Spasojevic.



El proyecto recibió a finales abril un premio para la innovación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio serbio de Protección del Medioambiente.



La doctora en arquitectura Dusica Stoiljkovic, que forma parte del equipo de investigadores, declara que en esta primera fase de desarrollo del fotobiorreactor urbano han diseñado un modelo de aspecto sencillo, de base rectangular, pero que "las posibilidades son muchas".



"En el diseño nos adaptaríamos al aspecto de cualquier ciudad", avanzó sobre las posibilidades de adaptación del dispositivo.



La idea es darle una función multiuso con forma de mobiliario urbano de cristal -para que pueda recibir luz- y de diseño atractivo que aporte a la promoción de la protección del medioambiente y de la importancia de la energía renovable.



Un primer fotobiorreactor será instalado en los próximos meses en la ciudad serbia de Smederevo, a unos 50 kilómetros de Belgrado.



El doctor Spasojevic indica que cada zona, dependiendo del tipo de contaminación o de las diferencias de temperaturas durante el año, necesita el tipo adecuado de microalgas y que la tarea de los investigadores es encontrar las más robustas.



Señala como ejemplo que Belgrado tiene bastante contaminación sulfúrica y que, por ello, las microalgas deben ser resistentes al ambiente ácido, mientras que en un lugar frío convendrían las marinas porque la disolución salina resiste a bajas temperaturas.



Los expertos del Instituto de Investigaciones Multidisciplinares se dedican a las investigaciones de microalgas también en el marco del programa "Ciencia para la paz y seguridad" de la OTAN, un proyecto para la producción de biodiesel.

