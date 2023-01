Cruasán de jamón y queso con bechamel gratinada

Mi prima Marta y yo nos hemos pasado decenas de mañanas siendo muy felices en los Vips de Madrid desayunando estos cruasanes con bechamel. Desgraciadamente he aprendido a hacerlos (no pueden ser más fáciles) y esto me temo que no va a traer nada bueno...

INGREDIENTES un cruasán grande

2 lonchas de jamón cocido

2 lonchas de queso cheddar

Bechamel: 50 g de mantequilla, 50 g de harina, 350 ml de leche, sal, nuez moscada, pimienta

aceite de oliva virgen extra

queso rallado para fundir Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación 1: Precalentamos el horno para gratinar después. Lo primero que hacemos de la receta es la bechamel que es lo que más tarda en hacerse. Para ello derretimos la mantequilla, añadimos la harina y la rehogamos unos minutos para que pierda el sabor a crudo. Agregamos la leche y dejamos que vaya cociendo todo sin parar de revolver para que no se queme, hasta que se espese. Sazonamos la bechamel con sal, pimienta y nuez moscada si nos gusta. Abrimos el cruasán y metemos dentro el jamón cocido y el queso. Cerramos y napamos (cubrimos) con la bechamel. Y espolvoreamos por encima el queso rallado. Y metemos a gratinar al horno. Y a gozar, cerrando los ojos, de esta maravilla.