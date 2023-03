El gofre gambe-rro de la Vieja Iruña

número 41 de la calle San Nicolás de Pamplona que participa este año en la Semana del Pincho con una creación a la que han llamado un gofre gambe-rro. "No existiría modernidad, sin la cocina de nuestras abuelas". Éste es el lema de La Vieja Iruña , el local situado en elde Pamplona que participa este año en la Semana del Pincho con una creación a la que han llamado un gofre gambe-rro.

Gambas, berberechos, lactonesa y helado de guacamole son sus ingredientes. Y se podrá degustar dentro del concurso hasta el domingo 26.

las gambas al ajillo y como los cocineros tienen ideas locas y desvarían nuestro cocinero empezó a crear y a juntar alimentos que a priori no encajan", explican. Pero vaya si encajaron. Todo surgió a partir de la muerte del tío de Rodrigo Corrales, chef de La Vieja Iruña y creador del pincho. "A él le encantabany como los cocineros tienen ideas locas y desvarían nuestro cocinero empezó a crear y a juntar alimentos que a priori no encajan", explican. Pero vaya si encajaron.

El ceviche está compuesto por gambas y berberechos pero eso no es lo más llamativo si no el trampantojo de “falso chocolate”. Éste está compuesto por leche de tigre, lima, ají, manzana y todo liquado es lo que le da la textura y aspecto del chocolate. "¡Pero no sabe a chocolate!", aclaran. Por si esta mezcla fuera poco también lleva "un rico helado de guacamole".

"Tenemos una trayectoria muy corta ya que solo hemos disputado dos años el campeonato. El primer año ganamos el de la votación popular y el año pasado nos quedamos terceros", explican. Su pincho Bocalacha consiguió el premio a la Innovación tecnológica (UPNA).