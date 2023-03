El cocinero navarro Jesús Sánchez, The Best Digital Chef

El navarro Jesús Sánchez, del triestrellado Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), ha sido elegido como The Best Digital Chef por su actividad en redes sociales, una "extensión más del negocio que hay que cuidar" y de cuya importancia "algunos no son todavía conscientes".

Así lo ha dicho tras recoger el galardón otorgado por el periódico digital DiegoCoquillat.com en un acto celebrado en el congreso Hospitality Innovation Planet, que se clausura este miércoles en Madrid.

Con cuentas abiertas en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, de cuyo contenido se encarga Sánchez personalmente además de su equipo de comunicación, el cocinero y empresario considera que aunque estar presente en redes sociales "quita tiempo" también es "muy gratificante interactuar con los comensales e incluso con quienes no son clientes pero viven la experiencia de Cenador de Amós de otro modo".

En su opinión, el sector "cuida en líneas generales" esta presencia digital, aunque "todavía hay algunos que no son conscientes de su importancia" para posicionar una marca, mientras que otros "ya nacen con una vocación totalmente digital y generan mucho ruido".

Este reconocimiento, que se otorga desde 2018, ha sido ganado previamente por Quique Dacosta, del restaurante homónimo en Denia (Alicante); Jordi Roca, de El Celler de Can Roca, la heladería Rocambolesc y Casa Cacao (Girona); Ángel León, de Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) -todos con tres estrellas Michelin- y Samantha Vallejo-Nágera, propietaria de un catering y de Casa Taberna (Pedraza, Segovia).

El premio The Best Digital Restaurant_Group ha sido para Sibuya, el que reconoce su trabajo digital en la categoría de restaurante independiente para Rosi La Loca y el de restaurante virtual para la hamburguesería Vicio.