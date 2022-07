Polémica con el nuevo producto 'real fooding' de Carlos Ríos: un aceite untable

Cada vez que el nutricionista y creador del movimiento realfood, Carlos Ríos, saca un nuevo producto al mercado, las redes reaccionan. Y no iba a ser menos con la última incoporación a su catálogo de "comida real".

Ríos anunció en sus redes sociales el lanzamiento al mercado del "primer aceite de oliva virgen extra (AOVE) untable del mercado” y consiguió que la palabra AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) se convirtiese en 'trending topic' en Twitter por las numerosas críticas que recibidas tras el anuncio.

La idea, según cuenta, es “aportar una opción más saludable para contribuir a desplazar a todas esas margarinas elaboradas con grandes cantidades de aceites refinados como el maíz, girasol, la palma y sus derivados”. Lo hace con un producto untable que lleva un 72% de aceite de oliva, al que le han añadido grasa de karité, agua y sal.

En las redes sociales, los usuarios criticaban que la misma marca ya habría sacado antes este producto, al que ahora le han añadido el sello ‘Realfooding’ como campaña de marketing, para relanzarlo al mercado.

Además, algunos expertos como Miguel A. Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, abrió un hilo en Twitter para criticar un producto que, según él, "no es cierto, ni legal ni tan siquiera novedoso". Según cuenta Lurueña, no se trataría de un aceite de oliva virgen extra untable por lo que no cuenta con sus beneficios ya que " es un producto elaborado con AOVE, sometido a un procesado (agitación, calentamiento, etc): sufre deterioro de antioxidantes".