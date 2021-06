Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

Si me pongo a pensar cuántas veces me ha sacado de un apuro, tengo que decir que muchas. Un día que tienes poca comida preparada y necesitas estirar los platos o cuando aparece alguien que no esperas y se queda a comer o cenar en casa. Sí, es la patata que, originaria de Sudamérica, llegó a Europa de la mano de los conquistadores españoles y que, cinco siglos después, se ha convertido en una fiel aliada en la cocina por su versatilidad. Convertida en una de las guarniciones más consumidas, bien fritas, asadas, cocidas o salteadas, también tiene nombre propio como plato principal.

