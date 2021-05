Dejarse sorprender por la magia de los marinados

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

Siempre me tienta marinar alguna carne o pescado cuando quiero preparar un plato diferente. Y cuando hace unos días me puse a pensar algunas recetas para compartir en estas páginas, me pareció que había llegado el momento de rodearme de vinos, vinagres, aceites, cítricos, hierbas aromáticas y especias con el fin de conseguir unos platos con un sabor diferente y llenos de matices, de eso no hay duda. Otro tema es que esos sabores y aromas gusten más o menos a quien los pruebe. En esta ocasión, mi aventura culinaria ha ido de la mano del salmón, la costilla de cerdo y el verdel.

