Una receta y un truco: Patatas a la importancia

12/04/2020 a las 06:00

INGREDIENTES



1 kg de patatas rojas y prietas

2 huevos

1/2 l. de agua

1 cebolla

2 ó 3 dientes de ajo

harina y aceite de oliva

sal (o 1 pastilla de caldo ) y pimienta

perejil y laurel

unas hebras de azafrán



ELABORACIÓN



Paso 1: Cortamos las patatas en rodajas como de un dedo de grosor, las lavamos y las pasamos por harina y después por huevo batido.

Paso 2: Las freímos en una sartén honda en aceite de oliva hasta que doren un poquito. No hace falta que frían del todo porque luego vamos a cocinarlas, sólo que el huevo forme una capita de rebozado .

Paso 3: Retiramos y colamos el aceite dejando solo un poco en el fondo para seguir el guiso en la misma sartén. Si lo prefieres fríe las patatas en freidora y usa aceite limpio para seguir el guiso.

Paso 4: Mientras tanto en otra cazuela rehogamos en aceite la cebolla picada con una hoja de laurel.

Paso 5: Cuando esté la cebolla transparente ponemos las patatas. Añadimos un majado preparado con los ajos, el perejil y las hebras de azafrán, mezclamos con cuidado y añadimos caldo (puede ser de pastilla) o sal y agua que cubra las patatas .

Paso 6: Dejamos unos 20 minutos que cueza todo junto moviendo la cazuela en vaivén para que engorde la salsa. No uses la espumadera para remover porque las patatas pueden romperse y deben quedar enteritas.



Conservación patatil



Tienen que transpirar. Nada más llegar de la tienda cambiaremos de bolsa las patatas, sobre todo si la que traen es de plástico. Lo ideal es que guardéis las patatas en bolsas oscuras de tela o rejilla con algunos agujeros que favorezcan la transpiración, nunca de plástico. Aunque también valdría una caja de madera con rendijas cuyo interior esté cubierto con papel de periódico o bolsas de papel. No nos debemos olvidar que las patatas son vegetales que respiran, así que tenemos que permitir en donde las guardemos que el aire fluya. La temperatura idea es entre los los 7 y 11 grados.