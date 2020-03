Actualizada 17/03/2020 a las 12:56

Unas patatas a la riojana con Francis Paniego (El Portal del Echaurren), recetas para hacer con niños con Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) o sugerencias para aprovechar lo que hay en casa con Jesús Sánchez (Cenador de Amós). Cocinar tutelados por grandes cocineros es uno de los lujos del confinamiento.



Bajo la etiqueta #cocinemosjuntos, la pequeña empresa emergente Regalarest dedicada a la comercialización de bonos regalo de restaurantes, lanzó el reto a los profesionales que han tenido que cerrar sus locales. "Los vemos trabajar con muchos ingredientes y recetas muy complejas, y ahora lo simplifican para que podamos seguirles desde casa", explica su responsable, Miguel Llano.



"Se trata de aprovechar su conocimiento, que nos echen una mano, porque cocinar nos une en la distancia", añade Llano, que lleva a cabo esta iniciativa en Twitter.



Le sorprendió la inmediata respuesta que tuvo de cocineros como Francis Paniego, con dos estrellas Michelin en el Portal del Echaurren (Ezcaray, La Rioja), con su vídeo de patatas a la riojana; de César Martín (Lakasa, Madrid), que preparó paso a paso unas albóndigas, o de los heladeros Fernando Sáenz y Angelines Fernández (dellaSera, Logroño) que cada día proponen un helado distinto, ideal para alegrar la cuarentena.



"La gente en la medida de sus posibilidades ayuda. Las dificultades sacan lo bueno de cada uno, hay que ver lo positivo de la situación", propone Llano.



Destaca que las redes sociales se están llenando de vídeos e imágenes de familias cocinando juntas y anima a hacerlo con lo que se tiene en el frigorífico y la despensa, para no desperdiciar ni abusar de ir a la compra, además de "atreverse con nuevas cosas" porque, tutelados por grandes chefs, será difícil fallar.



Desde Dinar, un proyecto sobre gastronomía y sostenibilidad de Carla Mourinho y Sofía Soler, han creado en Instagram la cuenta @yomequedoencasacocinando, que pretende ser "un festival de comida en directo", comenta Mourinho.



"Instagram en directo desde el perfil de cada cocinero. Crear horarios y fechas como si fuese un festival de música, pero en éste mandan la comida y el chef con el objetivo de dar voz a uno de los sectores más afectados por esta situación y entretener a una comunidad de personas que aman los restaurantes y la gastronomía", detalla.



Los cocineros no han tardado en sumarse: "Tenemos a más de 40 en cola". A lo largo del día se programan las sesiones culinarias, protagonizadas entre otros por Andoni Luis Aduriz, cuyo Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa) está en el puesto 7 de The World's 50 Best Restaurants 2019, que se ha estrenado con unos mejillones a la belga cocinados con su hijo.



Otros estrellas Michelin, como Paco Morales (Noor, Córdoba), Javier Estévez (La Tasquería, Madrid) o Xanty Elías (Acánthum, Huelva) se han adherido a la iniciativa para hacernos más llevadero el confinamiento cocinando y comiendo rico. "Ofrecerán sus secretos paso a paso, de su casa a la tuya", dice la promotora de la iniciativa.



La asociación de cocineros Jóvenes Restauradores de Europa (JRE) también quiere hacer de la cocina una herramienta de entretenimiento y salud durante la pandemia del coronavirus y, bajo la etiqueta #cocinadeconfinamiento, anima a sus asociados en España a ofrecer recetas detalladas y consejos culinarios.



El televisivo Jesús Monedero, de Palio (Ocaña, Toledo) propone "aprovechar todo lo que tengamos en casa" en sus recetas; desde Mesón El Centro en Puerto de Vega (Asturias) dan consejos como usar el compango del pote asturiano para hacer unas croquetas y Albert Boronat, de Ambassade de Llívia (Girona) y candidato español al próximo Bocuse d'Or, anima, ahora que hay tiempo, a atreverse con un paté en croûte de ternera e hígado de pato.



Otros cocineros contribuyen al #yomequedoencasa por su cuenta, como Jesús Sánchez, del 'triestrellado' Cenador de Amós (Cantabria), quien ha abierto una especie de consultorio para que los usuarios de redes sociales le envíen ingredientes que tienen disponibles y él les aporte ideas y recetas para cocinarlos bajo el lema "desempolvemos el delantal".

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo