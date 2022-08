Amaya Áriz: "Es necesaria una escuela que atienda a las personas con autismo en verano"

Déjame que te cuente que hay niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen dificultades para comunicarse verbalmente con los demás. Que no miran a los ojos o, incluso, que no se comunican. Que no soportan salirse de sus rutinas y a los que les resulta complejo, en ocasiones, empatizar y ponerse en el lugar de otras personas. Pero no hay dos iguales. Algunos tienen una inteligencia superior a la media, se obsesionan por los pingüinos o por la Segunda Guerra Mundial y lo saben todo, absolutamente todo, sobre esa realidad de la que hablan a todas horas. Otros, sin embargo, presentan una discapacidad intelectual. Porque el autismo es muy amplio y porque no hay dos personas con este trastorno que se parezcan. Quien sabe mucho sobre esta realidad es Amaya Áriz. Ella la descubrió, sin haberlo deseado, cuando su hijo Mario cumplió 3 años (ahora tiene 14), y un jarro de agua fría se deslizó sobre su cabeza al escuchar el diagnóstico de boca del médico: autismo. Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo (ANA), se ha convertido en una auténtica activista y luchadora. Con el título 'La alegría muda de Mario', ha escrito un libro y participado en un documental sobre su experiencia, se ha esforzado por distribuir pictogramas (dibujos que representan una realidad) en las instituciones públicas y concertadas, en los comercios, los colegios, los hospitales... de toda Navarra. Para facilitar la compresión de las personas con autismo. Unos niños, jóvenes y adultos que necesitan sus rutinas y aprendizaje sin descanso. Siempre. Incluso en verano. Por eso, la asociación de autismo de Navarra ha impulsado un año más y ya van diez, la escuela de verano de ANA en Pamplona y Tudela, donde cien personas continúan con su vida y sus familias disfrutan de un breve respiro por unas horas.

