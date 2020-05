Juegos con niños en casa: papel y lápiz

Actualizada 28/04/2020 a las 09:49

Para jugar en casa con niños, especialmente esos días heladores de invierno en los que pasamos mucho rato entre cuatro paredes, no hace falta más que un poco de paciencia y darse el tiempo suficiente para pensar. No hace falta adquirir el más ambicioso o caro en una tienda, todos tenemos en casa cantidad de elementos en los que a menudo no reparamos.

Las tabletas y móviles nos dan la posibilidad de jugar a infinidad de juegos gratuitos, pero si queremos huir de las pantallas una fórmula que siempre funciona es volver a lo más tradicional. Hoy, por ejemplo, vamos a repasar algunos juegos que no todo el mundo recuerda y necesitan solo de una mesa, lápiz y papel para entretenernos.

1. El ahorcado. El famoso juego en el que pensamos una palabra y dibujamos una hilera de rayas horizontales, una por letra, es divertido y nunca cansa. Las posibilidades son infinitas, tantas como palabras existen, y basta un poco de ingenio para buscar esa palabra que logre colocar en la cuerda floja a nuestro adversario.

2. Tres en raya. Es un clásico pero merece la pena ir un paso más allá para que no se acaben pronto las posibilidades: quizá podemos ampliar el tablero de casillas y jugar al cuatro en raya o buscar nuevas combinaciones para que resulte un poco más difícil.

3. Hundir la flota. Ideal para jugar por parejas, basta con dibujar una cuadrícula en cada folio y numerar las filas y columnas con números y letras. Después, debemos dibujar los barcos en nuestra cuadrícula y empezar a lanzar combinaciones para hundir cuanto antes las embarcaciones de nuestro oponente. Sencillo y entretenido.

4. El laberinto. Este juego es sobre todo para los más pacientes, pues se trata de dibujar un laberinto en un papel y luego intercambiar los dibujos con otro contrincante para ser el primero en resolverlo. Entra en juego el ingenio idear un recorrido realmente difícil, algo que supone todo un reto.

5. Las palabras. Este juego combina diversión y aprendizaje. Se trata de proponer una palabra, lo más larga posible, y buscar palabras 'escondidas' en ella, tratando de unir letras para formar otras. Se da un tiempo y quien más palabras haya detectado gana.

6. Dibuja y adivina. Se puede jugar por parejas o, mejor, al menos dos parejas. En el primer caso, uno dibuja para que lo adivine el otro y, en el segundo, uno dibuja para que lo adivine su propia pareja y así ganar puntos. Se debe partir de una temática consensuada, como por ejemplo películas infantiles, personajes de dibujos animados, deportes, cuadros famosos, etc. Se marca un tiempo, siempre el mismo, y el oponente debe adivinar lo que se está dibujando antes de que finalice.

7. El abecedario. Es un clásico muy muy entretenido y las posibilidades, también infinitas. Se hacen tantos papelitos como letras tiene el abecedario y se escribe cada una de ellas en uno. Por otro lado, se elabora un listado de conceptos y cada jugador lo copia en su papel, por ejemplo: marca de jabón, nombre de flor, nombre de programa de televisión, nombre de prenda de vestir, etcétera. Una vez están todos listos, se escoge una letra al azar, se pone en marcha el temporizador (elegimos el tiempo de duración en función de la longitud del listado) y gana quien logre dar con más conceptos que empiecen por esa letra.

Te puede interesar

Te puede interesar