Educar entre dos | La familia, bien. Gracias

03/12/2019 a las 20:20

Pues no, no está tan bien. Quizá sea la familia la institución que peor lo está pasando en los últimos tiempos. Se ha repetido hasta la saciedad que está en crisis, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. Los defensores de la ampliación del concepto de familia piensan que lo que está en crisis es el modelo tradicional, no la familia en sí. Los defensores del modelo tradicional, en cambio, mantienen que lo que está en crisis es la familia en sí, justamente por haberse diluido en otros mo

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+