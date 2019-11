Mi vida sin hijos

04/11/2019 a las 20:20

"¿Qué haríamos si no tuviéramos hijos?" Mi amiga Marina me soltó esa pregunta así, de golpe, como se cuestiona siempre ella las cosas. De repente le viene un pensamiento y ¡zas! ¡Te lo escupe! Si estás delante, muy bien; y si no, te manda un audio de 'wasap' muy inspirado. No vaya a ser que se le olvide lo que te iba a decir. Era una tarde lluviosa de sábado y las dos estábamos en su cocina tomando un chocolate caliente con polvorones (todo muy light), mientras nuestros retoñ

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate a nuestro boletín de educación y familia Quiero apuntarme

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+