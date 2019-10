Palabras que curan

29/10/2019 a las 20:20

La doctora apretaba fuertemente el ecógrafo en la parte inferior y derecha de mi abdomen. Fruncía el ceño bajo sus gafas de pasta y no retiraba la vista del monitor, en el que aparecían mis órganos en blanco y negro. Me hacía tanto daño, que se me saltaban las lágrimas. Del dolor pero, sobre todo, del miedo. Hasta que dijo la palabra mágica: "Sí, es apendicitis y hay que operar ahora mismo". "¡Menos mal!", verbalicé inconscientemente mi pensamiento. "Pues eres la primera persona que

