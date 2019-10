15/10/2019 a las 20:20

La madre de mi madre fue mi madre al cuadrado. Esa que se metía conmigo en la cama cuando me cogí las paperas a los 3 años, justo la semana (¡mala suerte!) en la que mis padres se habían ido de viaje de estudios con sus alumnos. La que me colocaba un rosario de servilletas de papel remetidas por el cuello de mi vestido de cuadros escoceses todas las tardes en que nos íbamos a tomar chocolate con churros mientras esperábamos a que mi madre saliera de trabajar. La que me escribía poesías

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+