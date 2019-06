11/06/2019 a las 20:20

Yo tenía una mochila roja con dos bolsillos pequeños en el exterior. Y unas cuerdas con las que se ceñía por arriba para que no se me cayera nada al suelo. Hubiera preferido tener "una granja en África, al pie de las colinas de Ngong", como la escritora danesa Karen von Blixen, en su famoso comienzo de 'Memorias de África'. Pero me tuve que conformar con mi mochila 'de monte' y 'especial' para las excursiones. Esa que mi madre rellenaba con un bocadillo de tortilla

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+