Actualizada 24/05/2019 a las 13:37

Casi 400 estudiantes han recabado firmas para que en un colegio concentrado de Madrid las chicas puedan llevar pantalón al colegio en lugar de la falda del uniforme.

En concreto, las firmas de 367 alumnos han del colegio Santa María de la Hispanidad, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, han sido trasladadas a la dirección y atribuyen esta petición, tal y como han detallado en la cadena SER a los isguientes motivos: "Cuando hace aire la falda se sube, las chicas no se pueden sentar sin preocuparse porque se levante, a algunas no les gusta porque tienen complejo físico, no pueden correr a gusto, se sienten incómodas y observadas y pasan frío cuando hay bajas temperaturas...”.

Tal y como recogen en medios como el Huffington Post, no es la primera vez que las chicas toman la iniciativa. Dos alumnas de un colegio de Canarias lo lograron y buscan llevar al Congreso su petición.

En Bilbao, por su parte, en enero pasado, el religioso Pureza de María también dio el paso de quitar la falda.

Etiquetas Educación

