Desde Amatriuska, este sábado en Expofamily, han impartido una charla sobre la seguridad para viajar con las sillas de bebés. En su día, ya nos trasladaron estos 10 consejos.

Prioriza siempre la contramarcha. Es a todas luces, la posición más segura para proteger la vida de tus hijos e hijas.

Elije el sistema de retención infantil acorde a la edad y altura de tu peque en ese momento. Ten en cuenta la altura máxima de la silla ya que es probable que no llegues nunca a agotarla por kilos, sino que se te quede pequeña porque a tu peque se le sale la cabeza.

Asegúrate de que tiene los suficientes anclajes de seguridad. Infórmate sobre la pata de apoyo, el arco antivuelco, los Lower Tether o el isofix. Y por supuesto, que la silla está bien instalada.

Debes saber que un arnés en dirección a la marcha no es seguro. Este sistema es seguro si está bien instalado y ajustado y cuando va en dirección contraria a la marcha

Comprueba que el broche no queda a la altura de la barriga de tu peque sino en la pelvis.

Si todavía utilizas un grupo 0 o tienes un bebé recién nacido, vigila que su postura es correcta, que su barbilla no presiona el pecho y no bloquea las vías respiratorias.

No priorices conocimientos sobre homologaciones. Homologación no es sinónimo de seguridad. Absolutamente todas las sillas vendidas en tiendas, son aptas para la venta, lo que no quiere decir que sean seguras y que protejan la vida de tu bebé.

Si utilizas un grupo 0, comprueba que el arco antivuelco está colocado haciendo su función. No lo dejes levantado, debe quedar entre tu bebé y el respaldo del asiento donde va instalada la silla.

Si a tu peque se le cae la cabeza cuando se duerme, quiere decir que esa silla no es apropiada para el coche donde va instalada.

Acude a un centro especializado con personal formado en sistemas de retención infantil. Infórmate, prueba diferentes sillas y decide una vez hayas visto que la que te gusta encaja perfectamente con tu coche y con tu bebé.

