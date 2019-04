Actualizada 12/04/2019 a las 19:58

Tras la inauguración de este viernes, Expofamily promete un sábado insuperable con actividades para todos los miembros de la familia a cualquier hora.

En la plaza exterior, encontrarán hinchables de la Mancomunidad y un campo de golf de la mano de la Federación Navarra de Golf. Además, sólo este sábado, se ha organizado un camp tecnológico en el que los niños de 5 o más años podrán jugar en un campo de fútbol con robots.

Ya dentro, a la oferta de las cerca de 50 empresas que acercan sus servicios al público, está la agenda de charlas, talleres y espectáculos.

El horario es de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30. El precio de la entrada es de 2 euros y se adquiere en el lugar del evento. Los menores de 12 años entran gratis. Con la entrada, los asistentes participarán en sorteos de varios premios como un viaje a PortAventura, packs de Osasuna, tarjetas de compra de Carrefour, tratamientos estéticos, plazas en talleres de robótica, sesión de fotografía, entradas para Sendaviva, entradas para Barranco Perdido, para el parque de atracciones de Zaragoza y para Port Aventura.

CHARLAS

10.15-11:00 Jugando con mis dificultades. Neurobidea.

-11.15-12.00 Cómo trabajar los hábitos con tus hijos en casa para un buen rendimiento escolar.

-Aula2. 12.15-13.00 Alergias e intolerancias en la infancia. Clínica San Miguel (Dr. Alfredo Resano. Alergólogo).

-13.15-14.00 Charla de suelo pélvico. Pelvia. - 16.45-17.30 Seguridad en el coche para tu bebé. Amatriuska.

-18.00-19.00 Nuestro hogar: un lugar para encontrarnos. UpToYou.

-19.15-20.30 La escuela y la familia como factores determinantes en el desarrollo emocional del niño. Dr. Moyá.

TALLERES

-10.15-11.15 Mis emociones: un trampolín para crecer. UpToYou. (Alfombra)

-10.30-11.15 Robótica familiar con Lego y Dash&Dot. Edukative. (Mesas)

-11.30-12.30 Fabrica tu Slime de unicornio. Cositas Monas. (Mesas)

-11.45-12.30 Robótica en inglés con Lego y Dash&Dot. Edukative. (Alfombra)

-12.45-13.45 Yoga para niños. Shiva Shatki. (Alfombra)

-12.45-13.45 Brunch en familia con Goikoa. Goikoa. (Mesas) -

- 16.30-17.30 Masaje infantil. Nadie como mamá. (Alfombra)

-16.30-17.30 LEGO-Dinosaurios. Discoverbricks. (Mesas)

-17.45-18.30 Porteo ergonómico. Amatriuska. (Alfombra)

-18.00-19.00 Act for food. Carrefour. (Mesas) -19.15-20.15 Sales aromáticas y sales de colores. Tierras de Iranzu. (Mesas)

-19.00-20.00 Curso de prevención de alergias y limpieza en profundidad cuando se tienen mascotas. Kobold. (Alfombra)

ESPECTÁCULOS

-10.15-11.15 Mis emociones: un trampolín para crecer. Up to you.

-11.30-12.15 Exhibición de Trial Bici. Tierras de Iranzu.

-12.30-13.15 Una feria sin igual... ¡Riau, Riau!. Asoc. Navarra de Familias Numerosas. -13.30-14:00 Concierto Escuela Navarra de Jotas - Recital de folclore Navarro. Escuela Navarra de Jotas.

-17.00-18.00 Magia en familia. El Mago Marcos.

-18.15-19.15 Clase de zumba. C.D. Amaya. -19.30-20.30 Espectáculo Escuela Danza Ravel. Escuela Danza Ravel.

RINCÓN SOLIDARIO

Por la mañana, estarán las asociaciones Alafina y Villava Solidaria y por la tarde será el turno de Bisila, Lévantante contra el bullying e Hiru Hamabi. Todas ellas acercarán su trabajo a la ciudadanía.

CONSULTA TODOS LOS DETALLES DEL PROGRAMA PARA ESTE SÁBADO Y DOMINGO.

