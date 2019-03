La madre de Brenda

Actualizada 12/03/2019 a las 20:26

Aún no me he recuperado de la muerte de Dylan. Sí, sí, de Dylan Mckay, el súper guapo de 'Sensación de vivir'. Ese 'pobre chico' con problemas familiares, un pasado turbio de drogas y alcohol y que, contra pronóstico, se convierte en el novio de Brenda Walsh. ¡La mosquita muerta que llegó con su hermano mellizo y sus padres, tan enrollados ellos, desde el frío Mineápolis a las playas de California! Si tienes más de 40 años o esa es la edad de tus hijos ahora, sabrás

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate a nuestro grupo de Familia en Facebook y participa en la conversación Quiero apuntarme

Selección DN+