El menú infantil de una cafetería de Segovia ha encendido las redes sociales. Fue una madre y enfermera quien lo compartió a través de su cuenta de Twitter al sentirse escandalizada por un menú que separaba a "niños que se portan bien" y "niños que se portan mal".

Según la fotografía, los niños "que se portan bien" podrían elegir dos primeros y dos segundos y tendrían croquetas y nuggets de pollo. Los que "se portan mal", en cambio, sólo tienen: acelgas y merluza. Y, por último, de postre: natillas para los buenos y fregar los platos para los malos.

No tengo palabras para este despropósito pic.twitter.com/Ywg3XYR3h0

Tras diversos comentarios, llegó la aclaración. Se trataba de una campaña de marketing de un hotel.

Noticia de última hora: - El segundo menú es de broma - Es de un hotel, no de un colegio ni nada parecido, los niños, como los adultos, van al hotel a disfrutar no a recibir nociones de educación nutricional. Os ofende hasta el soplar del aire

Después de ver esta difusión y los comentarios, me gustaría resaltar que el hotel y el trato han sido estupendos. A pesar de que su menú infantil, entendiendo que sea marketing, no me parezca acertado. https://t.co/hx88V4x5x3