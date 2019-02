Actualizada 25/02/2019 a las 13:37

Galicia estudia no admitir en sus guarderías a niños sin vacunas. Según han publicado en La Voz de Galicia, la medida busca concienciar a los padres de los alumnos de la necesidad de protegerlos.

La idea trasladada desde la Consellería de Política Social consistiría en no aceptar en sus escuelas infantiles a los pequeños de cero a tres años que no estén al día en el calendario oficial de vacunación. Lo atribuyen a una necesidad de concienciación "para agrantizar la salud, ya que estos compuestos no solo protegen a quien se vacuna, sino que crean una inmunidad de grupo".

La Xunta tomaría esta medida solo con las vacunas oficiales, que son gratuitas, y de forma flexible.

De acuerdo con la noticia de La Voz de Galicia, la Xunta se ampara en la jurisprudencia debido a que "los jueces están dando la razón a aquellos centros educativos que rechazan a pequeños cuyos padres deciden no vacunarlos".

