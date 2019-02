Actualizada 05/02/2019 a las 20:29

Por méritos propios Campeones ha sido la película “campeona” de los Goya de este año. Se lo merecía, no hay duda. No solo por sus virtudes cinematográficas, sino también por todo lo que representa. La película muestra una realidad que solemos esconder, la de las personas con discapacidad, y lo hace con realismo y optimismo, como no puede ser de otra manera. Así el director de la asociación “Los amigos” anima al nuevo entrenador con estas palabras: “Es difícil, pero no imposib

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+