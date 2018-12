He violado las reglas básicas de la educación positiva

Actualizada 10/12/2018 a las 13:53

A veces prefiero ir a trabajar que quedarme en casa. Muchas veces de hecho. Salgo de casa con una sonrisa dejando el marrón a mi mujer. Quién lo iba a decir. Tengo excusa. Tenemos 3 hijos de 7 años, 3 años y 9 meses y no pedimos mucha ayuda. Además, al tener tres, siempre queda uno libre de nuestra atención. Uno libre que demanda. A veces me acuerdo de la madre de un amigo cuando decía eso de “no me digas cuántos hijos tienes sino cuántas personas te ayudan”. Pues eso, que me voy co

Etiquetas Educación

Selección DN+