Expertos abogan por acoger a niños en vacaciones o fines de semana

Actualizada 15/10/2018 a las 09:34

Las familias actuales no se parecen en nada a las de hace quince años. Y lo mismo ocurre con las que acogen a menores en situación vulnerable. Entonces, ¿por qué siguen vigentes los mismos modelos que en la década de los ochenta o los noventa? “Las familias han cambiado y deberíamos ser más flexibles”. Los expertos en acogimiento familiar lo tienen claro y abogan por nuevos modelos para seguir protegiendo a los menores que no pueden vivir con sus familias biológicas. Así lo expusieron este sábado por la tarde tres psicólogos que participaron en una mesa redonda en el VIII Encuentro Estatal de Acogimiento Familiar, que terminó este domingo en Pamplona. Organizado por la asociación Magale, ha albergado a más de 300 adultos, adolescentes y niños de toda España. Las conferencias y talleres en el Planetario se completaron con actividades infantiles en el CP San Juan de la Cadena, la proyección del documental Historias de acogida de Iñaki Alforja en los Golem y visitas por Pamplona.



Los tres ponentes reflexionaron sobre el acogimiento actual y ofrecieron retos y pautas para el futuro. Alberto Rodríguez González, psicólogo de la cooperativa Agintzari, especializada en acogimiento y adopción y que trabaja en el País Vasco, Navarra y La Rioja, recordó que en los últimos diecisiete años el número de menores acogidos en España apenas ha subido: ha pasado de 19.000 en 2000 a 21.000 en 2017. “Aunque haya muchas campañas, no va a crecer muchísimo”. Por eso, apostó por el acogimiento diurno (en el que los menores pasan el día con una familia acogedora y van a dormir a sus casas, para evitar que, por el trabajo de sus padres, pasen muchas horas solos), el acogimiento de fin de semana o de vacaciones. Modelos, añadió, que están en marcha en algunas autonomías. No así en Navarra, donde solo existen el acogimiento de urgencia, temporal o permanente. “Muchas familias de acogida se sienten abandonadas. ¡Y es algo terrible!”.



UNA CONDICIÓN 'EXTRAÑA'



Javier Romeo Soriano, técnico de la Generalitat Valenciana en acogimiento de menores y padre de acogida, recoge su experiencia profesional y personal en su blog Diseñando pasados. Recordando futuros. Unas líneas que, asegura, le han aportado “muchas alegrías”. Y llega a una conclusión. “En lo cotidiano, la condición de ser acogido es extraña. A algunos niños les preguntan por qué viven con una familia si su apellido es otro; o el tutor les retira con disimulo de la foto de grupo en la excursión porque no está firmada su autorización de imagen”. Por eso, recordó lo que su hija de acogida en una ocasión. “Yo no quiero ser una niña de acogida, quiero ser una niña normal”.



Javier Romeo Biedma, psicoterapeuta madrileño de la consultora Espirales Infancia, ofreció unas pautas para visibilizar la condición de acogida. “Debéis tomar conciencia de que el compromiso que habéis tomado es muy difícil y zambullirnos en el conflicto”. Para eso, insistió, hay que saber gestionar los problemas que surgen con la pareja, los hijos biológicos, los de acogida, la familia biológica de esos menores... Y recordó la importancia de que los padres de acogida se cuiden a sí mismos y se dejen ayudar por “varias tribus”. “Hay que incorporar a toda la familia al proyecto, buscar tiempo para uno mismo y espacios de respiro: ya sea para ir al cine, a darse un masaje o a clase de zumba. Porque, con ese cuerpo, vamos a abrazar después a nuestros hijos”.

Series, libros o blogs para visibilizar “algo poco conocido”



'This is us', 'Strangers things' o 'The Fosters' son series de televisión en las que se aborda el tema del acogimiento familiar. Lo mismo que ocurre en el blog Diseñando pasados. Recordando futuros, de Javier Romeu Soriano; o Caminando por el acogimiento familiar, de una familia de Madrid. Ficciones o realidades que se precisan, apunta el psicoterapeuta especializado en infancia y adolescencia Javier Romeo Biedma, para poner encima de la mesa “algo aún poco conocido”. “Lo afectivo es lo efectivo. Necesitamos modelos españoles que promuevan el acogimiento familiar. Tendrán mucha más repercusión que cualquier campaña de cualquier Gobierno”, recalca Javier Romeo, de la consultora Espirales Infancia, de Madrid. Y recalca que es necesario, además, que las familias de acogida gocen de un estatus similar al de las numerosas. “Que sean visibles”.

Sonsoles Echavarren

