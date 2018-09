Educar entre dos: El VAR en casa

Actualizada 25/09/2018 a las 20:24

Vamos muy deprisa, demasiado deprisa. Ser padres no nos permite tomarnos las cosas con la calma que nos gustaría porque nuestros hijos nos requieren a cada momento. Sin embargo, los altos, las pausas, los paréntesis son imprescindibles para la educación. Pararse a pensar de vez en cuando es tan necesario como tomar aliento para seguir corriendo. Si no lo hacemos, si no detenemos el ritmo frenético que marca el día a día, acabaremos desquiciados y eso repercutirá en la educación de nuestr

Etiquetas Educación

Selección DN+