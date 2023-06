El primer asesinato de la historia

Dice el psicólogo Richard Tremblay que la etapa más violenta de nuestra vida no es ni la adolescencia ni la fase inicial de la edad adulta, sino "los terribles dos años": nos pegamos, nos mordemos, nos damos patadas. "Los bebés no se matan los unos a los otros porque no les permitimos acceder a cuchillos y armas", asegura. El rastro de la violencia humana se remonta muy atrás en el tiempo. Se tiene constancia de ataques hace 5.000 años. Otzi, el conocido como 'Hombre de Hielo', fue encontrado en una grieta de un glaciar en los Alpes tiroleses en 1991. Se pensó que había muerto congelado, pero, en realidad, había sido asesinado, ya que presentaba una herida de flecha en el hombro -se cree que pudo formar parte de un grupo de asalto que se topó con una tribu vecina y salió malparado-.

Nuestros antepasados también fueron violentos. Un estudio publicado en la revista 'Scientific Reports' ha identificado la que creen evidencia más antigua de parientes evolutivos cercanos de los humanos que se matan y, probablemente, después se comen unos a otros. "Los homínidos probablemente se estaban comiendo a otros homínidos hace al menos 1,45 millones de años", asegura la paleoantropóloga Briana Pobiner.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Washington, estudiaron nueve marcas de cortes en la tibia izquierda de uno de nuestros parientes lejanos encontrado en el norte de Kenia. El análisis de los modelos 3D de la superficie del fósil reveló que las marcas fueron infligidas por herramientas de piedra. Pobiner encontró la tibia en el Museo Nacional de Nairobi, en Kenia, mientras buscaba pistas sobre qué depredadores prehistóricos podrían haber estado cazando y comiendo a nuestros parientes más antiguos. Para asegurarse de que las marcas que veían eran de corte, envió moldes al coautor de la investigación, Michael Pante, de la Universidad de Colorado . Este llegó a la conclusión de que nueve de las once marcas habían sido provocadas por herramientas de piedra. Las dos restantes serían mordeduras de un gran felino.

¿CANIBALISMO?

Estos resultados no implican que quien hizo las marcas se comiera la carne de la pierna, pero Pobiner cree que es lo más probable. "Estas marcas de corte se parecen mucho a lo que he visto en fósiles de animales que estaban siendo procesados para el consumo. Parece más probable que la carne de esta pierna se comiera y que se comiera como nutrición en lugar de un ritual", explica. Antes de este estudio, se pensaba que la evidencia de violencia más antigua se remontaba todavía más atrás en el tiempo. Un cráneo hallado en Sudáfrica en 1976 y datado entre 1,5 y 2,6 millones de años presentaba unas marcas justo debajo del pómulo derecho. Según algunos estudiosos, habrían sido causadas por herramientas de piedra empuñadas por parientes homínidos. Otros aseguran que son consecuencia del contacto con los afilados bordes de las piedras sobre las que se encontró el cráneo.

Pero la violencia no es exclusiva de nuestros antepasados. También se encuentra en los chimpancés. La conocida primatóloga Jane Goodal fue la primera en descubrir que libraban guerras entre ellos. Documentó un enfrentamiento entre dos grupos rivales que duró cuatro años, entre 1974 y 1978. Y en 2018 estalló otra 'guerra civil' en otros grupos de estos primates. Tres machos capturaron a otro del grupo rival y lo mataron a golpes y mordiscos. El ataque fue tan violento que los huesos de la víctima quedaron a la vista.