Las superratas llegan a España

Siempre se ha dicho que las cucarachas serían capaces de sobrevivir a un ataque nuclear. Cierto o no, la evolución animal, la contaminación tanto por los productos químicos o farmacológicos, ha propiciado que muchas especies se hagan cada vez más fuertes. Una de las últimas en avanzar son las ratas y los ratones. Aliados en laboratorios y objetos de la aprensión en las calles, científicos británicos han identificado ejemplares que ya son inmunes a los principios de los raticidas más empleados. Alrededor del 78% de las ratas y el 95% de los ratones domésticos tienen genes que significan que pueden tolerar venenos del tipo anticoagulante. Estos normalmente matan al roedor que come el veneno al causarles hemorragias internas, según destaca tabloide británico 'The Mirror'.

Pero esto no solo ocurre en las islas británicas, los superroedores ya están presentes en Europa, incluida España, y Estados Unidos. Según Jacinto Díez, director de comunicación de la empresa Rentokil, "los anticoagulantes eran hasta hace unos pocos años un método muy eficaz para controlar la población", algo que no ocurre en la actualidad. Este experto recuerda que la legislación europea sobre este tipo de venenos "ha restringido mucho el uso de los anticoagulantes", dado que si son aplicados de manera masiva haces que aumente más inmunidad y, además, porque "podrían verse afectadas otras especies no 'dianas', distintas de las ratas". Este podría ser el caso de las aves rapaces que ingirieran una rata moribunda por el veneno.

VUELTA AL CEPO

El método actual para combatir las plagas de ratas y ratones pasa por realizar controles que no incluyan el uso de los anticogulantes. "Por todo esto, la batalla que antes la teníamos muy ganada, ahora está en tablas", añade Jacinto Díez. Y en esta guerra se ha vuelto a sistemas de toda la vida, como son los cepos. "Solo pueden utilizarse los anticoagulantes cuando detectas que hay presencia evidente de ratas y durante un tiempo determinado", según la legislación, recuerda el experto. Esto significa que no se puede poner veneno si no se han visto antes ratas en el lugar.

Para prevenir una plaga de roedores no solo hay que aplicar biocidas, según Díaz, sino también "hay que adoptar unas medidas preventivas para evitar que penetren en una zona y, si lo hacen, que no se den las condiciones para su desarrollo". La limpieza y el orden, por ejemplo, en un almacén son fundamentales, porque los roedores "tienen una capacidad de adaptación tremenda a la hora de encontrar alimento o refugio".

Caso destacado es lo ocurrido durante la pandemia. El experto de Rentokil recordó que el cierre de bares, comercios y empresas, unido a la ausencia de personas por las calles, "hizo que las ratas tuvieran más confianza y salieran de las alcantarillas para colonizar otras zonas. Un efecto que todavía estamos padeciendo".