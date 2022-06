Una investigación busca biomarcadores que relacionen la ingesta de alimentos con el desarrollo de enfermedades crónicas

Más de 250 personas asistieron al Nutrition OMICS Symposium organizado por octavo año consecutivo por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y el Departamento de Nutrición de la TH Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard, en la sede de posgrado de la Universidad de Navarra en Madrid.

Se trata de un programa que aborda el estudio de las nuevas tendencias de la epidemiología nutricional basadas en las ciencias “Ómicas” (como la metabolómica, genómica, o proteómica, técnicas de alto rendimiento y precisión para la medición de moléculas en diversos fluidos y tejidos del organismo). Su objetivo es profundizar en los mecanismos subyacentes y en las herramientas de predicción del riesgo de enfermedades cardiometabólicas crónicas, así como en el papel preventivo de patrones alimentarios saludables, con especial énfasis en la dieta mediterránea tradicional.

“El objetivo principal de estas investigaciones que venimos desarrollando colaborativamente desde hace 10 años a uno y otro lado del Atlántico es buscar biomarcadores objetivos de la ingesta de alimentos y analizar su relación con enfermedades crónicas como las cardiovasculares o la diabetes tipo 2”, explica el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante (Adjunct Professor) de Harvard, el profesor Miguel Ángel Martínez González.

Junto al profesor González, presidió el simposio Frank B. Hu, catedrático y director del Departamento de Nutrición de Harvard TH Chan School of Public Health e investigador número cinco mundial del reciente ranking de Top Medicine Scientists. El profesor Hu, en su ponencia Dietary Biomarker Development and Validations, expuso cómo “en las últimas dos décadas han aumentado exponencialmente los estudios epidemiológicos centrados en la búsqueda de biomarcadores de ingesta de alimentos”. “El análisis de estos biomarcadores en estudios epidemiológicos ha cambiado el paradigma de la tradicional caja negra de la epidemiología", añadió.

Por su parte, el profesor Martínez-González explicó que “la identificación de múltiples moléculas en fluidos corporales, como la orina y la sangre, permite valorar estados normales o de propensión a la enfermedad. Estas firmas metabólicas multimoleculares también reflejan la respuesta del organismo a una intervención nutricional”.

También investigador del CIBEROBN, Miguel Ángel Martínez González afirmó: “La epidemiología tradicional quizás no dio la importancia merecida a los mecanismos biológicos subyacentes al asociar la nutrición con el desarrollo de una enfermedad. La epidemiología basada enha llegado para abrir esa 'caja negra'. Gracias a la metabolómica, la epidemiología avanza por un camino más firme en la identificación de intervenciones médicas y controladas que permiten contribuir sustancialmente a la prevención de enfermedades y así pueden lograr grandes beneficios para la Salud Pública ”.

Las conferencias a cargo de losque participaron en el congreso se pueden ver en el canal de YouTube de la Facultad de. En el simposio, que se alterna, cada año, entre Boston y alguno de los campus de la Universidad de Navarra , participaron expertos de instituciones como el Broad Institute del Masschusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard, la International Agency for Research on Cancer de la OMS , el Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Tecnun - Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, el Centro de Investigacion Biomédica en Red - Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).