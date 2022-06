Un nuevo museo para Pamplona

El término ‘bioma’ hace referencia a una parte del planeta que acoge ecosistemas bajo un mismo clima. Algo parecido va a propiciar el nuevo edificio de la Universidad de Navarra, que agrupará al Museo de Ciencias y al Instituto de Biodiversidad y Medioambiente. Será el nexo de unión de los dos campus bajo el clima común de la Universidad, del jardín donde se sitúan los edificios de Derecho, Comunicación, Arquitectura… y del entramado urbano donde están las Ciencias. Pero ese nuevo edificio aspira a mucho más. En un futuro dará la bienvenida a los visitantes que lleguen a Pamplona desde la estación de Alta Velocidad. Atraerá visitantes, sobre todo familias, hacia un museo que quiere convertirse referencia nacional y hasta internacional. Generará actividades para escolares, aglutinará investigadores del medio ambiente y acogerá clases universitarias. Y se convertirá en un nuevo espacio con una plaza abierta a la ciudad y un mirador al campus. El Bioma, palabra que también funciona como acrónimo de biodiversidad y medio ambiente, es “la gran apuesta de la Universidad por todo lo que tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad”, señala Ignacio López Goñi, director del Museo de Ciencias. “Va a ser un instituto de investigación con un museo o un museo de ciencias que tiene investigación y docencia”.

Si todo sale como esperan, el próximo año pondrán la primera piedra y podría estar en funcionamiento en el curso 2025-2026. Antes, deben conseguir los 30 millones de euros en los que se calcula su construcción, que no vendrán del presupuesto de la Universidad, sino de donaciones de empresas, particulares o entes administrativos. Ya están trabajando en ello. Este mismo viernes, la rectora de la Universidad, María Iraburu, y el director del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, lo presentaron en Londres, en la Tate Modern Gallery, ante más de 100 personas.

UNA HISTORIA NATURAL

Vayamos por partes. La primera pata de Bioma es el Museo de Ciencias. En realidad, ya existe, pero de aquellas maneras. A lo largo de más de 50 años, desde que comenzaron los estudios de Ciencias, la Universidad ha ido acumulando piezas, llegadas de la investigación o de donaciones. Son más de un millón: pliegos de herbario, animales disecados, rocas y fósiles, y hasta más de 300 especies en series tipo ( ejemplares modelo de una especie descrita por primera vez). Ahora, “prácticamente las tenemos escondidos en el depósito porque no tenemos forma de exponerlos”, dice López-Goñi.

Sí puede verse una pequeña parte en el edificio de Ciencias, cientos de piezas en vitrinas. Sin embargo, el nuevo Museo quiere ser algo muy diferente a esa exposición del Hexágono o a otros museos de historia natural, donde se acumulan peces, mamíferos, plantas, rocas... . “No va a ser un zoológico de animales muertos, sino lo que queremos es contar una historia aprovechando todas esas piezas , una historia que tiene que ver con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente y con poner la ciencia al servicio de la naturaleza y el ser humano”.

Se atisba un poco de lo que será el Museo en el Mirador. Llaman así a una caseta situada en los jardines del edificio de Ciencias que han acondicionado para mantener reuniones sobre el futuro museo. Allí puede verse un gran mural con unas pocas piezas escogidas (un gran búho, mariposas, el esqueleto de un primate...) que, lejos de molestarse entre ellas, destacan por sí solas, integradas en un esquema de la evolución. Allí hay tecnologías como una mesa táctil, para recorrer en textos e imágenes los itinerarios que podrán verse en el Museo, o el holograma de un camaleón, que parece real y vivo mientras caza un insecto . “Será una exposición de tocar y de aprender”, dice López-Goñi. No existe todavía una estimación de visitantes, aunque se espera sobre todo un público familiar. “Vendrán más que al Museo de Arte”, tercia el arquitecto que ha diseñado el edificio, Patxi Mangado. “Hay más museos de ciencias, de arte que no sean una mera exposición hay pocos”.

La educación es otro de los campos en los que está involucrado el museo. Ya organizan actividades como campamentos infantiles o un escape room atómico, y mantendrán el contacto con los centros educativos. “Tiene que ser la puerta de entrada de los niños, de los jóvenes, de las familias… y podrá ser una ayuda docente para profesores, educadores... ”

EL LABORATORIO Y EL AULA

La segunda pata de Bioma es un instituto de investigación, el de Biodiversidad y Medio Ambiente, nacido en 2019. “Tenemos investigadores que llevan muchos años trabajando en aspectos medioambientales. Con el instituto se pretende poner a todos en común, crear sinergias. En ciencia, o formas un equipo multidisciplinar o es muy complicado llegar a posibles soluciones”, explica Inmaculada Pascual Elizalde, miembro de la junta directiva de un instituto que integra a unos 50 investigadores. “Esperamos que el número pueda ir aumentando el número conforme la actividad se desarrolle y aparezcan nuevas líneas de investigación.

De momento, trabajan en cuatro campos. En el primero, la monitarización y gestión de ecosistemas, investigan sobre la toma de datos de factores ambientales. Otra estudia el impacto humano sobre el medio ambiente, “no solo en los ecosistemas naturales, sino también en los urbanos o los industriales” e indaga estrategias para reducirlo, “a través de economía circular, revalorización de residuos, fertilizantes menos contaminantes”. El cambio global y la pérdida de biodiversidad son dos de esos problemas provocados por la acción humana. “Son tan fundamentales que se ha querido dedicar un área entera a su estudio”. La cuarta línea es la comunicación de la ciencia, que buscará “no sólo cómo comunicar los resultados científicos de forma sencilla, sino también cómo esa comunicación puede propiciar un cambio en la sociedad”.

El Instituto, define Inmaculada Pascual, “quiere ser un nodo de encuentro entre universidad, empresa, administración y ciudadanía . Navarra tiene un gran potencial para un proyecto así por su enorme biodiversidad, su enorme variedad de ecosistemas. Nuestra idea es situar a Navarra como referente en investigación medioambiental y sosteniblilidad”.

CLAVES



Un millón de registros tiene el Museo de Ciencias. Incluye más de 100.000 pliegos de herbario, 10.000 especies de animales y plantas,3.000 rocas y minerales y 300 especies en series tipo.



Donaciones. La UN ha recibido colecciones como la de Lekaroz (7.000 piezas), la Rupérez (1.800 lepidóteros o la José del Río (3.500 conchas).



“Se podrá venir de Madrid en dos horas para ver el Museo”

¿Cómo será este edificio?

Es difícil hacer un buen edificio si no hay detrás una idea y un contenido. Ha de tener ilusiones, debe poder ser motor de futuro. En ese sentido estamos ante un edificio muy complejo y enormemente atractivo, con varios objetivos, al margen de los términos funcionales.

¿Cuáles serían?

En primer lugar condensar en una misma estructura arquitectónica varios programas que sean uno, con una continuidad entre ellos. Tenemos una parte docente y otra más expositiva. Son dos lecturas desde el punto de vista de arquitectura. Por cierto, en un momento donde la formación deja mucho que desear en general, es extraordinario que se produzca un museo de esta naturaleza, con una formación que piensa en los jóvenes y en los niños.

¿Cómo compagina investigación y museo?

En la parte de investigación y docencia las ideas que inspiran serían la eficacia y la confortabilidad, y en el museo sería la sorpresa. Los dos espacios van a ser distintos y no deja de ser un reto que al final se vea como una unidad. Pero como digo a mis alumnos, las dificultades y la realidad no son un problema, sino una oportunidad. Nunca lo he expresado de mis edificios, pero de este sí lo hago: creo que es el proyecto que he hecho que más me atrae, sobre todo en unos tiempos en donde hacer arquitectura no es fácil. Trabajar para una institución que cree que la arquitectura es un complemento esencial de su manera de hacer es muy raro. Me lo he encontrado en universidades, pero sólo en las americanas y en la de Navarra.

Hábleme de los demás objetivos.

Para la Universidad de Navarra este edificio tiene simbolismo. Fue la primera universidad que se instaló en Navarra, ha tenido un papel extraordinario en la riqueza cultural, profesional y económica de nuestra comunidad y en los últimos años, además de la formación universitaria tradicional, ha empezado con otro tipo de formaciones: el Museo de Arte, actividades paralelas en la calle y este museo de Ciencias. Este edificio representa para mí un eslabón más en esa idea de la Universidad de Navarra al servicio de la sociedad.

¿Qué otros objetivos mencionaría?

El edificio está en un lugar muy singular. El campus tiene dos partes bien diferenciadas, una responde a un modelo paisajístico sajón, la otra, la de Ciencias, está más en la ciudad. Es muy importante lograr que un edificio que va a estar en la charnela, en el límite entre los dos, se convierta en una transición natural. Es el edificio de la universidad que se va a ver más que ninguno. Los demás están en una cierta depresión pero este va se va a ver y va a mirar de manera más intensa.

Va a cambiar toda esa zona del final de Pío XII.

Va a ser una oportunidad para transformar en términos de espacio público una zona que ahora es un parking, y que se va a convertir un mirador a uno de los campus más bonitos de Europa. Esto a mí me parece que es esencial. Además, se va a convertir en un centro de conexión entre las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad por Echavacoiz, en un sitio estratégicamente muy importante porque va a estar ahí en la estación del tren de alta velocidad. Es un museo que está en Pamplona pero el caso es que venir de Madrid a Pamplona va a costar dos horas en tren. Se puede hacer una excursión, venir una mañana desde Madrid a ver el museo con los niños, comer en Pamplona, y volver.