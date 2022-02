'The Reason I Jump' gana el premio a Mejor Documental de #LabMeCrazy! Science Film Festival

'The Reason I Jump', una producción británico-americana de 82 minutos de duración que recoge una mirada diferente sobre el autismo, ha ganado el premio al Mejor Documental de la III edición del festival internacional de cine científico #LabMeCrazy!

Museo de Ciencias Universidad de Navarra, se ha desarrollado en Pamplona del 21 al 25 de febrero, y ha logrado reunir las mejores producciones audiovisuales sobre ciencia, además de un conjunto de actividades para acercar la ciencia a la ciudadanía. Este encuentro, que organiza cada año el, se ha desarrollado en Pamplona del 21 al 25 de febrero, y ha logrado reunir las mejores producciones audiovisuales sobre ciencia, además de un conjunto de actividades para

Bienvenido León, director del festival, ha destacado la buena acogida del público en esta nueva edición: “Hemos visto unas películas magníficas sobre temas diversos como, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna o la investigación sobre el cáncer. Y las actividades paralelas han sido muy divertidas: hemos buscado fósiles urbanos o especies invasoras en nuestros ríos, con una buena participación de la gente. Esta semana ha sido una fiesta en la que esperamos haber conseguido despertar pasión por la Ciencia”.

La gala de entrega de premios, que se celebró en el teatro del Museo Universidad de Navarra– contó con la participación de Alberto Vivó, investigador y divulgador, quien ejerció de maestro de ceremonias y fue dando paso a los ganadores de las diferentes categorías.

El Mejor Programa de Televisión recayó en la producción alemana 'World of Viruses'; la Mejor Producción Realizada por Estudiantes fue la costarricense 'Moon Landing'; el Mejor Trabajo Producido por Universidades fue para 'The Artificial Revolution'; mientras que el Mejor Vídeo en Web o Redes Sociales fue para los americanos productores de 'The Science of an Extreme Animal Athlete'.

Los investigadores del CSIC Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga fueron galardonados con el premio “Pasión por la Ciencia” por su trayectoria científica y por liderar los proyectos españoles de las vacunas contra la COVID-19. El reconocimiento del público recayó en el programa “GastroCiencia” de la Universidad de Murcia.

En la entrega de premios participaron también Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra; Ana Elizalde, teniente alcalde del Ayuntamiento de Pamplona; Pello Bayona, director de empresas de Navarra en Laboral Kutxa; Isabel Bistué, delegada de la Universidad de Navarra; Lluís Montoliú, investigador del CSIC; Bienvenido León, director del festival, e Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra. Al finalizar la entrega se proyectó la película ganadora en la categoría documental.

#LabMeCrazy! Science Film Festival ha recibido en su tercera edición 1.371 producciones de 104 países. El jurado final estuvo formado por profesionales de diferentes disciplinas: Rebeca Fernández, directora de ventas de Off the Fence (Países Bajos); la cineasta americana Jaime Jacobsen; Mónica González Alonso, estudiante de doctorado en la Universidad de Navarra; el científico y divulgador Lluís Montoliú; y Samuel Negredo, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

'THE REASON I JUMP': "Nunca soñé que esto fuera posible"

'The Reason I Jump' -documental basado en el libro “La razón por la que salto” de Naoki Higashida- narra el trastorno del autismo no verbal, a través de los testimonios de diferentes familias con hijos que padecen esta afección mental.

La película muestra la dificultad que experimentan las personas que tienen autismo no verbal en un mundo del que forman parte pero que, sin embargo, no les comprende: su cerebro no es capaz de ordenar cronológicamente los recuerdos; perciben la realidad de una manera distinta; se obsesionan con diferentes vivencias; sienten frustración por no poder expresar lo que sienten; pueden experimentar sensación de inutilidad; reaccionan físicamente a sentimientos de tristeza y felicidad; y en ocasiones pueden manifestar agresividad. En el documental vemos, por ejemplo, este testimonio de un caso de autismo no verbal: “Mi mente oscila constantemente de un lado a otro. Esté donde esté, nunca me encuentro a gusto”.

Esta producción narra, además, las dificultades a las que se enfrentan los padres que tienen hijos con este tipo de trastornos ya que, a veces, no saben cómo actuar, pero sobre todo manifiestan preocupación por la incertidumbre que depara el futuro, es decir, no tener la garantía de si el mundo que viene cuidará de sus hijos.

La película también cuenta los avances que la propia ciencia y la sociedad han tenido respecto al autismo no verbal, como es la posibilidad de que puedan expresarse a través del deletreo de palabras: “Nunca soñé que esto fuera posible”, reza uno de los testimonios del documental.

Jim Fujiwara es un niño de 11 años que padece autismo sin habla y que es el protagonista de la película 'The Reason I Jump'. En la entrega de premios, su padre, Peter, ha destacado ese servicio que le ciencia presta al ser humano: “Gracias a una mejor comprensión del autismo y los avances científicos recientes, Jim ha podido hacerse escuchar y ahora se comunica a través de una aplicación especializada en un iPad”.

'The Reason I Jump' es un excelente ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar a solucionar problemas concretos de los ciudadanos. En este caso, permitir la comunicación de los niños y niñas que padecen autismo no verbal.