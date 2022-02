'Bulit escucha a la naturaleza': el cortometraje navarro sobre el autismo recibe un premio europeo

El jurado de la quinta edición del Pour Faire Court, festival de cortometrajes celebrado en Lyon, Francia, hace unos días, ha reconocido a 'Bulit escucha a la naturaleza' con uno de sus tres galardones: el Premio Europeo, otorgado entre más de diez producciones seleccionadas, según ha informado la productora en una nota de prensa. Este reconocimiento, además de tener un valor económico de 400€, permite a uno de los directores de Bulit, participar como jurado en la próxima edición del Festival.

el corto de animación sobre el autismo dirigido por Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi, suma ya 5 reconocimientos y 30 selecciones en festivales de cine y animación de todo el mundo.

BULIT, MÁS QUE UN DIBUJO ANIMADO CON AUTISMO

'Bulit escucha a la naturaleza' está creado para sensibilizar, concienciar y educar sobre el autismo a través de la animación. Dirigido por Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi y producido por Juan Ramón Lucas y Amaya Ariz, este corto de animación 2D quiere mostrar, desde la originalidad y con una mirada optimista, la especial sensibilidad y también las dificultades que tienen, cada día, las personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).

Queríamos que el Autismo tuviera un icono y ahora tenemos a Bulit, que ayudará a la sociedad a conocer las capacidades especiales de las personas con este trastorno", comenta Amaya Ariz, Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo . "Bulit nos muestra la intensidad de una hipersensibilidad imperceptible por resto del mundo. Así son las personas con Autismo, hiperestésicas a cualquier estímulo sensorial, pero con capacidades invisibles para detectar esa misma delicadeza en su entorno".

"Este es el proyecto que más me ha hecho crecer. Me he dado cuenta que mis dibujos tienen una conexión con el autismo que jamás había pensado. Creamos un lenguaje único y especial con niños y niñas con los que parecía difícil comunicarse”, ha añadido el Director Mikel Urmeneta.

COLABORACIÓN DE ARTISTAS NACIONALES

Bulit es una producción en la que han participado personajes conocidos como Eva Hache, Karra Elejalde, El Gran Wyoming, Pablo y Mafalda Carbonell, Raquel Sánchez Silva o Mariló Montero, así como los propios niños y niñas con TEA de la Asociación Navarra de Autismo, quienes pusieron voz a su protagonista, en el caso de Mario, y re-interpretaron alguno de los personajes de Bulit, en el caso de Joel.

El tema musical principal del cortometraje es “El hombre y la Tierra”, cedido por el compositor Antón García Abril, recientemente fallecido y versionado por el contrabajista Javier Colina y el trompetista Manuel Blanco: “Crecí con esta sintonía que irradia la parte más primitiva, salvaje y libre del ser humano. Me pareció perfecta para este corto porque pone música a la persona integrada en la naturaleza. Y su protagonista es un niño que se comunica con ella”, ha detallado Mikel Urmeneta.

SOBRE BULIT

El protagonista de Bulit es un niño (un torito humanizado) de 8 años con TEA que descubre que la naturaleza puede comunicarse con él. Una margarita le pide ayuda: llega una tormenta que asolará el bosque y el pueblo. Nadie presta atención a Bulit, excepto sus amigos, la oveja Karmelia y el mono Witib. Juntos, guiados por Bulit y la Naturaleza, intentan que no suceda la catástrofe.