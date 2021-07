¿Qué sabemos hasta ahora de la vacuna CoronaVac?

En el contexto de la pandemia y los posibles tratamientos, tanto curativos como profilácticos (vacunas), es importante estar informado sobre la disponibilidad y las características de cada uno. Así podremos estar seguros de que el tratamiento que recibamos es seguro y se nos aplica en su totalidad.

Actualmente, disponemos de varias vacunas eficaces en la lucha profiláctica. Entre ellas, encontramos las que están basadas en la tecnología ARN mensajero, como las de Pfizer o Moderna, y las de vector viral no replicante, como la AstraZeneca.

La fórmula de CoronaVac

CoronaVac, desarrollada por la empresa china Sinovac, está fabricada al estilo clásico. Es decir, el virus SARS-CoV-2 procedente de pacientes chinos infectados, se cultiva en laboratorio en un tipo de células específicas y luego se inactiva.

Posteriormente, se le añade un adyuvante derivado de aluminio. Su función mejora la capacidad para inducir una respuesta inmune del antígeno al que acompaña, en este caso, el virus SARS CoV-2 inactivado.

Según los datos publicados por la EMA, esta fórmula tiene capacidad de inducir una respuesta inmunológica eficaz con producción de inmunoglobulinas neutralizantes entre un 50 y 84 % de los casos a nivel global.

En un estudio publicado recientemente en The New England Journal of Medicine, mostró que era efectiva en el 65,9 % de las personas para prevenir contagios, en el 87,5 % para evitar hospitalizaciones, en el 90,3 % para prevenir el ingreso en unidades de cuidados intensivos y en el 86,3 % para evitar muertes a causa de la covid-19.