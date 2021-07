¿Tener el virus del papiloma humano significa enfermar de cáncer?

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus cuya familia está constituida por más de 100 tipos. De ellos, hay al menos 14 que se consideran agentes causales de diversos tipos de cáncer que afectan tanto a hombres como a mujeres.

De las implicaciones del VPH con los diferentes cánceres, la mejor definida es la del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello de útero es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres.

En el mundo se diagnostican anualmente más de 550 000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren más de 300 000 mujeres por esta enfermedad. La historia natural de la infección VPH en las otras regiones anatómicas diferentes al cuello del útero es menos conocida.

¿Cómo se contagia el VPH?

De la infección por VPH al cáncer

La infección por el VPH no causa síntomas y, en general, se elimina espontáneamente. Las defensas de cada individuo se encargarán de eliminar el virus. Por tanto, la mayoría de las infecciones durarán solo unos meses (o unos pocos años) y muchas de ellas pasarán desapercibidas

Sin embargo, entre un 10 y un 15 % de los casos el VPH no se eliminará y persistirá durante décadas. La persistencia viral es la condición necesaria para que aparezcan lesiones premalignas. Si estas lesiones no se diagnostican precozmente y no se tratan, puede aparecer un cáncer