Una semana marciana arranca hoy

Actualizada 09/02/2021 a las 06:00

Hoy martes arranca una semana decisiva en la exploración espacial. Tres misiones se enfrentan a la difícil tarea de entrar en la órbita de Marte. Dos de ellas prevén además acabar aterrizando en la superficie roja del planeta. No es asunto fácil. “Cerca de la mitad de las misiones a Marte han fracasado”, advierte Fernando Jáuregui, astrofísico del Planetario de Pamplona. “A ver si hay suerte”.

La primera será la sonda orbital Hope (Esperanza), de Emiratos Árabes Unidos, que tiene prevista su inserción en la órbita de Marte hoy a las 16.57 h (hora peninsular española). La primera exploración interplanetaria de una nación árabe, despegó el 20 de julio ddesde Japón y ha cubierto 493 millones de kilómetros en siete meses. La sonda permanecerá en órbita alrededor de Marte durante un año marciano completo, 687 días. Estudiará los ciclos climáticos, eventos climáticos como las tormentas de polvo, y cómo varía el clima en las diferentes regiones de Marte. Intentará responder las preguntas de por qué la atmósfera marciana está perdiendo hidrógeno y oxígeno y la razón detrás de los drásticos cambios climáticos marcianos.

La llegada a la órbita marciana de la misión china Tianwen 1 está prevista “en torno a 10 de febrero”, es decir, mañana. Lanzada el 23 de julio, incluye un orbitador, así como un aterrizador que contiene un vehículo de exploración de superficie. El nombre de la misión significa Preguntas al cielo. Realizará investigaciones científicas sobre el suelo marciano, la estructura geológica, el medio ambiente, la atmósfera y el agua. El rover, de 200 kilos, lleva media docena de instrumentos y se ha previsto que funcione durante tres meses.

Finalmente, el jueves 18 de febrero está prevista la llegada de la misión Perseverance de la NASA. Se trata de un rover especializado en la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. Lanzado el 30 de julio de 2020 desde Cabo Cañaveral, controlará siete instrumentos científicos para estudiar la superficie marciana empezando desde el cráter Jezero, y llevará a bordo 23 cámaras y dos micrófonos. En la misión también navegará el helicóptero explorador Ingenuity, que ayudará al rover a encontrar posibles lugares para estudiar. Será la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y polvo rotos), para que futuras misiones los traigan a la Tierra.

Fernando Jáuregui Sora, astrofísico del Planetario de Pamplona

"EL CAMINO DEL HOMBRE A MARTE YA ESTÁ TRAZADO"



El científico pamplonés resalta que el planeta rojo es de los pocos lugares del Sistema Solar donde un humano podría sobrevivir. También podría albergar vestigios de vida, algo que demostraría que la Tierra no es tan excepcional

Jesús Rubio

¿Qué se puede esperar de estas misiones?

Son distintas. La primera es la de los Emiratos Árabes Unidos, que han puesto el dinero e infraestructuras, pero cuyos experimentos científicos se han diseñado casi todos en EE UU. En el 50 aniversario de la creación del país quieren dar la imagen de que están decididos a proyectarse en el futuro, con tecnologías avanzadas. El objetivo de Hope (Esperanza) es insertarse en la órbita de Marte para estudiar su clima. Para conseguirlo, tiene que frenar para que la gravedad pueda capturarlo y dejarla en una órbita que después irán depurando.

Después viene la china.

Es la más ambiciosa, la primera vez que un país lleva tres elementos principales. Una parte de la nave se quedará en órbita, otra descenderá a la superficie y además lleva un pequeño rover. También debe encender los cohetes y frenar para entrar en órbita. Después, durante unos meses, estudiarán el lugar del descenso, en la llanura Utopian Planitia, para asegurarse de que es el más adecuado.

Finalmente, la semana que viene llega el de EE UU.

Es el más complejo porque es un vehículo muy grande, del tamaño de un Volkswagen Polo. Es gemelo en su estructura e ingeniería al que lanzaron en 2011, Curiosity, pero se ha renovado el instrumental científico y los objetivos. Lo más novedoso es que recogerá muestras del cráter Jezero y las va a almacenar para que una nueva misión en el futuro pueda acercarse a él, recogerlas y traerlas a la Tierra.

¿En ese futuro será un ser humano el que llegue a Marte?

Estamos lejos, pero está trazado el camino. Para ir a Marte, hay que volver a la Luna, pero no como en las misiones Apolo, para pisarla y regresar. La misión Artemis tiene la intención de crear estructuras para mantener presencia estable en la Luna. Será la puerta para el viaje a Marte. No hay fechas, se habla de la década de los 30, pero todo depende de los preparativos de la base lunar en este decenio.

¿Por qué es tan interesante Marte?

Es de los pocos sitios del Sistema Solar con unas condiciones que permiten pensar que un astronauta puede llegar allí y no morir en el acto. Venus, por ejemplo, está más cerca pero hay 500 grados, 90 atmósferas de presión y llueve ácido sulfúrico. En Marte hace mucho frío y la atmósfera es muy poco densa, es verdad, pero con buenos trajes espaciales e ingeniería se puede apañar.

Y hay mucho que investigar.

Parece que hay agua. Se ha buscado vida pero no se ha encontrado. De hecho, Curiosity y Perserverance se centran casi más en buscar vestigios de vida del pasado. Pero si encontraran vida actual o pasada se demostraría que los procesos biológicos no son tan raros en el Universo, que la vida en la Tierra no sería tan excepcional, que se pudo haber desarrollado en muchos otros planetas. Y si no la encuentran, tampoco descarta nada, no sería concluyente.

En la exploración espacial están apareciendo nuevos países: EAU, China, India... Se ve que interesa a los países.

Da el suficiente prestigio como para invertir dinero y recursos en ello, y siempre es mejor emplearlos en metas científicas que en objetivos militares u otros. También es cierto que sería mejor que no coordináramos entre todos. En todo caso, se suele producir un retorno rápido de la inversión en tecnologías y patentes, desarrollos que después pagamos los demás. Pero quizá es aún más interesante el camino que se recorre, lo que se descubre, ver cómo la humanidad avanza en objetivos sanos como el conocimiento y el descubrimiento... cosas que nos hacen muy humanos.