¿Será posible erradicar la Covid-19?

El Variola virus sólo afectaba a los humanos. Aparte de en un individuo de Homo sapiens, la viruela no tenía dónde esconderse. No existían reservorios de estos virus en ninguna otra especie animal. Por el contrario, nuestro odiado coronavirus no discrimina taxonómicamente. Por lo que sabemos hasta ahora, le da igual que se trate de murciélagos, pangolines, visones o personas. Para nuestra desgracia, debe “pensar” que lo que no mata, engorda.