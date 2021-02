Mascarilla FFP3: ¿es realmente la más efectiva de todas las mascarillas contra el coronavirus?

Actualizada 05/02/2021 a las 12:49

La mascarilla protectora se ha convertido en protagonista de nuestras vidas gracias a la pandemia de coronavirus que, desde finales de 2019, asola el planeta entero. Su uso se ha diversificado y a día de hoy la mayoría de ciudadanos saben perfectamente qué mascarillas usar para protegerse ante el avance de la covid-19.

Las hay de todos los tejidos y colores, incluso mascarillas semitransparentes, pero es importante seguir las indicaciones de los especialistas para asegurarnos de estar protegidos y no poner en peligro a otras personas. Las mascarillas que menos protegen son las de rejilla, seguidas por las higiénicas, que no son del todo efectivas (en torno al 70%), pese a estar certificadas, al no considerarse un producto sanitario. Las quirúrgicas, por su parte, cuentan con una labor de filtrado solo de dentro a afuera del 99%, pero son las FFP2 las mascarillas realmente efectivas frente al coronavirus, pues aseguran una efectividad del 95% en ambos sentidos. Son las que nos protegen a nosotros y también al resto.

Pero existe un tipo de mascarilla todavía más efectiva, la mascarilla FFP3, que asegura un filtrado del 99% en ambos sentidos, es decir, que protege tanto a quien la usa como a las personas que le rodean siempre que no lleven válvula. El modelo FFP3 es una de las variantes de los denominados EPI (Equipos de Protección Individual) y está especialmente recomendado, según recoge la Organización de Consumidores y Usuarios, "para cuidadores y convivientes con personas infectadas, sanitarios que trabajan en entornos de riesgo y algunos usuarios especialmente vulnerables (personas inmunodeprimidas, por ejemplo)".

Aunque las FFP2 y FFP3 son las más efectivas para evitar el contagio de la covid-19, desde hace unas semanas expertos y algunas autoridades sanitarias han empezado a recomendar el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas para la población general por resultar más cómodas de llevar, aunque, eso sí, advirtiendo de la necesidad de ajustarlas bien al rostro y desecharlas correctamente.

Por su parte, la OCU, entre otros organismos, han recomendado usar FFP2 y FFP3 solo a personal sanitario y personas expuestas al virus por tener un mayor riesgo de sufrir un contagio. A la espera de que se logre la inmunidad de la población gracias a la vacuna contra el coronavirus, de momento toca seguir las recomendaciones y protegerse. Pese a estar vacunados contra el coronavirus, será necesario seguir usando la mascarilla, según los expertos.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar