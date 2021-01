Mascarillas semitransparentes, a debate

Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

La eficacia de las mascarillas transparentes o semitransparentes ante la covid-19 ha sido cuestionada, empezando por el Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra, que no las considera seguras y directamente las desaconseja.

El problema que se añade es que en esta pandemia son esenciales para las personas sordas, unas 14.000 en Navarra, y otras con problemas de comunicación que necesitan ver los labios de quienes les hablan. En las aulas se calcula que hay cerca de 200 alumnos con dificultades o discapacidad auditiva. Además, se estima que las mascarillas reducen en unos 10 decibelios la voz.

Lo primero que hay que decir de estas mascarillas es que son higiénicas, lo que condiciona el uso que se les puede dar. Así lo destacan sus defensores, que insisten en que hay varias y hay que tener en cuenta las certificadas por laboratorios. Sostienen que se está desacreditando a unas mascarillas que han pasado los controles, y sin embargo no se pone el foco en el resto.

Las mascarillas semitransparentes de tela son higiénicas reutilizables (el número de usos varía según la marca). Su precio puede oscilar según la marca y lugar de venta entre 10 y 19 euros.

Farmacéuticos: no para uso generalizado

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo Jiménez, señala que hay varias mascarillas en el mercado y que las que han visto y estudiado tienen en general “poca filtración, en torno al 70%”. Opina que en un caso concreto de necesidad se podrían utilizar, pero no las considera adecuadas para el uso generalizado por parte de personas sin patologías ni problemas.

Los que las venden: cumplen la normativa

Desde una de las ortopedias que las vende en Navarra, detallan que tienen de dos marcas, ambas certificadas por sendos laboratorios. “Cuentan así con la garantía de que cumplen unos estándares de eficacia, respirabilidad y ajuste. Son mascarillas con un tejido que lleva mucha innovación por detrás”. Destacaron que estos productos cumplen la normativa española y europea al contar con la especificación UNE 0065 y CWA 17553:2020.

Insisten en que al no ser consideradas por el Ministerio de Sanidad productos sanitarios por ser mascarillas higiénicas, no necesitan homologación, y que en otros lugares, como en la Comunidad Valenciana, sí se han admitido en el ámbito educativo.

Fabricantes: están certificadas

Confecciones Beyfe, de Cintruénigo, donde confeccionan otras mascarillas reutilizables, fabrica este producto. La gerente de esta empresa, Isabel Izquierdo Chivite, explica que ante la necesidad que existía de este producto impulsaron un proyecto de I+D en el que estuvieron tres meses desarrollando un tejido que fuera apto y que certificó el laboratorio gallego Amslab. El proceso fue costoso, dijo, ya que debían conseguir un BFE (eficacia de filtración bacteriana) que pasara el certificado, dado que se trata de un tejido de una sola capa, que debe ser traslúcido y respirable.

La filtración es del 79,1%, “después de 30 lavados”, especifica, es de poliamida, un tejido antibacteriano e hidrofugado que cumple la norma española (UNE 0065) y la europea (CWA 17553), además de fabricarse con un material “sostenible y ecológico”, ya que no utiliza plásticos. Al final del proceso aplican una tecnología avanzada para inhibir el crecimiento de microorganismos (acabado Viroblock). “Añade una barrera de seguridad más a nuestra mascarilla”.

En Beyfe siguen trabajando para mejorar este tejido, pero su gerente insiste en que las mascarillas que ahora comercializan dentro y fuera de Navarra son válidas, ya que cumplen la normativa. Aconsejan un precio de venta al público de 11,50 euros.

Isabel Izquierdo considera que debería haber una regulación específica para este tipo de mascarillas tan necesarias para algunos colectivos, pues ahora hay “un vacío legal”. Advierte que en el mercado hay varias y no todas ellas están hechas con el mismo tejido e innovación. “Coinciden en que son transparentes”.

El Gobierno navarro: por ahora las desaconseja

Asociaciones y colectivos afectados se han dirigido estos meses al Gobierno de Navarra para trasladarle el problema que están teniendo miles de personas en su vida diaria por la mascarilla. Sin embargo, el Ejecutivo cuestiona la eficacia ante la covid-19 de los modelos fabricados hasta ahora.

El 19 de noviembre, en respuesta a Ainhoa Aznárez, de Podemos, el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, afirmó en el pleno del Parlamento que son conscientes de la necesidad que existe, pero que deben ser “garantistas” al preservar la salud. El Instituto de Salud Pública y Laboral les traslada que “los modelos de mascarillas transparentes comercializadas y presentadas hasta ahora no disponen de la homologación suficiente y pertinente” y que los modelos revisados “no cumplen de manera completa los requisitos establecidos en las diferentes normativas”.

“Por tanto, no se puede asegurar a día de hoy que cumplan con el objetivo principal, que no olvidemos que es minimizar la proyección de gotas y secreciones respiratorias, por lo que Salud Pública está desaconsejando su uso por no considerarlas seguras para prevenir los contagios”, dijo.

Consejo de Enfermería: rechaza las de PVC

El Consejo General de Enfermería ha alertado sobre otro tipo de mascarillas transparentes, las de plástico, un producto de PVC que llevan algunos famosos, destaca la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, Arantxa Osinaga. “La gran mayoría de estos modelos ni protegen ni filtran frente al coronavirus, hacen como de pantalla. Ni están certificadas ni homologadas en España ni se recomienda su uso”.

La opinión de personas que las necesitan

La mascarilla ha supuesto “otra barrera de comunicación”, lamenta desde ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Navarra) Javier Gavira, del servicio de mediación comunicativa. “Si luego hay una mascarilla que no protege bien, la comunidad sorda estaría doblemente desprotegida”, por lo que anima a que se siga investigando para lograr que sea lo más segura posible, “no sólo para la comunidad sorda, sino para otro tipo de discapacidades que necesitan la lectura labial”. Ellos las usan en su trabajo. Saben que no son EPI, pero es lo único con lo que cuentan.

Una usuaria de las mascarillas de tela semitransparentes es la coordinadora de accesibilidad de Eunate, la Asociación de familias de personas con discapacidad auditiva, Mariluz Sanz, cuya hija es sorda. Defiende que las mascarillas que compran “tienen un certificado de un laboratorio” y recalca que son “higiénicas, no son quirúrgicas ni EPI”.

“El Ministerio de Sanidad dice que las personas sanas debemos utilizar mascarillas higiénicas, mejor reutilizables para el medio ambiente y estas lo son. Yo ya sé que si soy una persona de riesgo o si voy al centro de salud o al hospital no puedo ir con esa mascarilla”. Cree que los argumentos del Gobierno al desaconsejarlas pueden ser rebatidos, empezando por el hecho de que al ser mascarillas higiénicas “no se homologan, sino que se certifican”.

Lamenta que ante los mensajes que se están lanzando, los que llevan esta mascarilla están teniendo problemas. “¿Por qué se ponen en duda estas mascarillas y no el resto, algunas con todo escrito en chino? Si voy con una mascarilla que me he hecho en casa, nadie me dice nada. Voy con una mascarilla de estas y hay tiendas que me piden que me la quite. ¿Por qué, si han pasado por un laboratorio? Me dicen, ‘es que da la sensación de que no protegen’. Será tu sensación, ¿no sabemos que existen nuevos tejidos tratados tecnológicamente?”.

Sanz espera que en el Gobierno haya un cambio de posición.