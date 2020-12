Júpiter y Saturno protagonizan este lunes una conjunción histórica

Actualizada 21/12/2020 a las 06:00

Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del sistema solar, y los dos gigantes protagonizarán este lunes una conjunción que no reviste mayor relevancia desde el punto de vista científico pero sí como hito histórico, porque esa alineación no se registraba desde hacía cuatrocientos años y no se repetirá hasta 2080. Una conjunción que además de excepcional y única será especialmente interesante por la proximidad de los dos planetas, que se situarán a “solo” 810 millones de kilómetros, un acontecimiento que ha movilizado a instituciones científicas y sociedades astronómicas de todo el mundo para hacer observaciones y retransmisiones del evento en vivo. Coincidirá además la alineación de la Tierra con Júpiter y Saturno con el solsticio de invierno -el día más corto y la noche más larga del año-, y son precisamente ese tipo de acontecimientos los que propician la conexión entre la ciencia y la sociedad y los que desatan la fascinación por el Universo.

El investigador Miguel Ángel López Valverde, del Instituto de Astrofísica de Andalucía apunta que se trata de una ocasión “especialmente bonita” para observar este acontecimiento histórico -mejor incluso desde telescopios aficionados que desde los observatorios más sofisticados y profesionales. Las órbitas de Júpiter y Saturno producen conjunciones cada veinte años, pero raramente tan cerca como la que se va a registrar este año, según el investigador Ricardo Hueso, miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que apunta que una alineación parecida no se producía desde 1623, aunque entonces fue más difícil de observar debido a la cercanía “aparente” de los dos objetos al Sol. Hueso señala que los dos planetas se acercarán tanto que se presentarán a los ojos de los observadores “como una sola estrella brillante en lugar de como dos planetas”, y que a partir de hoy comenzarán a distanciarse en el cielo nocturno, un efecto también “aparente” ya que los dos planetas se encuentran en órbitas muy diferentes.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, Blanca Troughton, incide en lo fácil que va a resultar observar a simple vista esta conjunción, incluso en lugares -como las grandes ciudades- con contaminación lumínica, ya que los dos planetas destacan entre los objetos más brillantes del cielo nocturno. Troughton detalla cómo: hay que mirar al oeste, tras la puesta de Sol, para ver dos objetos brillantes muy cercanos a 20 grados sobre el horizonte (aproximadamente el espacio que cubre la palma de la mano extendida),y conforme pasan los días se aproximarán más hasta que hoy se presenten como un solo punto luminoso. Y aunque los dos planetas se mostrarán en el cielo como alineados, en realidad estarán separados por una distancia equivalente a cinco veces la que hay entre la Tierra y el Sol.

Nada tiene que ver este fenómeno con la estrella de Belén, según los científicos, que apuntan que no existe ninguna evidencia de que en el año 0 hubiera una conjunción de planetas similar. “No sabemos a ciencia cierta qué pudo ser la estrella de Belén”, manifiesta Victoriano Canales coordinador de las actividades de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, y descarta que fuera una supernova (explosión de estrellas) ya que los barridos con radiotelescopios no han detectado ningún rastro de esas explosiones.

SESIONES ESPECIALES EN EL PLANETARIO DE PAMPLONA



El Planetario de Pamplona ha programado sesiones especiales sobre la conjunción de los dos planetas. Están programadas a las 17 y las 19 horas, aunque de la primera ya se han agotado las entradas, que cuestan 5 euros. Además, hacia las 18.30 horas, y si el tiempo acompaña, está previsto proyectar el fenómeno en la fachada del edificio. También se han organizado observaciones en otras localidades de Navarra, como Marcilla. Además, es posible verla a través de Internet, por el canal de YouTube de la Red Astronavarra y por el del Observatorio de Guirguillano. La Federación de Asociaciones de Astronómicas ha organizado una sesión centralizada a través de Zoom con conexiones a distintos observatorios, que podrá seguirse también en YouTube.