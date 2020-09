La investigación concluye que no se encuentran riesgos para mantener un consumo habitual de hasta cuatro huevos a la semana.

Actualizada 16/09/2020 a las 10:41

Una investigación internacional, en la que participa la Universidad de Navarra, ha concluido que el consumo de cuatro huevos a la semana es saludable para el corazón. El estudio, publicado en la revista ‘European Journal of Clinical Nutrition’, ha sido llevado a cabo por diez expertos de universidades de Italia, Polonia, Dinamarca, Holanda, Suiza y España. Entre ellos, los profesores de la Universidad de Navarra Miguel A. Martínez González y Estefanía Toledo.

La investigación concluye que no se encuentran riesgos para mantener un consumo habitual de hasta cuatro huevos a la semana. Asimismo, ingerir un huevo al día de media no se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, salvo para la insuficiencia cardiaca y solo en los estudios que se habían realizado en EEUU o los que se habían realizado entre quienes ya eran previamente diabéticos. “A los diabéticos se les debería recomendar que mantuvieran consumos de hasta 4 huevos a la semana, pero no más”, explica Estefanía Toledo, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El estudio analiza toda la evidencia científica acumulada hasta el momento sobre el huevo: en total, datos de 39 investigaciones, con un total de 1,8 millones de participantes. Se trata del estudio más exhaustivo que se ha publicado hasta la fecha sobre el consumo de huevo y la salud cardiovascular.

FUNCIONES ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANAS

“La conclusión final es que probablemente no exista ningún motivo científico serio para desaconsejar el consumo de huevo en la población general”, explica la profesora Toledo. “Salvo la mencionada relación adversa -solo presente en diabéticos y solo en estadounidenses­- para la insuficiencia cardiaca, para todos los demás aspectos de la enfermedad cardiovascular (infartos, accidentes vasculares cerebrales, muertes cardiovasculares, enfermedad cardiovascular total), el consumo de huevo tiende más bien a ser protector que perjudicial”, subraya.

Estefanía Toledo matiza que estos resultados permiten defender que la mayor parte de la población puede mantener un consumo de hasta 4 huevos a la semana. “Se especula que la controversia que pudo producir en su día algún estudio realizado en EE.UU. podría deberse a que el huevo se suele acompañar allí de otros alimentos menos saludables como el beicon, especialmente en el desayuno. No está claro que vaya a tener estos efectos adversos cuando se enmarca en un patrón de alimentación saludable como el patrón alimentario mediterráneo tradicional.”

La experta añade que existen muchos aspectos positivos en este alimento, “fuente de proteínas de alta calidad y de muchos micronutrientes con efectos beneficiosos, como funciones antioxidantes y antimicrobianas. Además, tiene otras ventajas por su gran versatilidad culinaria y su precio asequible”.

La investigación internacional cuenta con expertos de las universidades de Catania, Copenhague, Jagelónica de Cracovia, Insubria de Varesse, Ersmus de Rotterdam, Berna, Harvard y Navarra. Los dos investigadores españoles que han participado son también integrantes del grupo que dirige Miguel A. Martínez-González en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y nutrición (CIBERobn).