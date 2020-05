30/05/2020

"A medida que aumenta el número de personas contagiadas, el coronavirus pierde su capacidad de infectar y matar". El médico y presentador televisivo ruso Alexánder Miasnikov, explicó hoy a través de la red Telegram que "el virus tiene que vérselas con el sistema inmunológico y en esa lucha va perdiendo su potencia (...) cada vez que infecta un nuevo organismo se debilita un poco más".



Miasnikov, que dirige el Hospital Clínico Zhadkévich de Moscú, sostiene que "la ola epidémica en Rusia está disminuyendo, la gran mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas mínimos". "No seremos nosotros quienes en definitiva lo derrotemos sino que él mismo se ha quedado sin aliento; lo importante ahora es esperar un poco más y salir de esto con las mínimas pérdidas", señaló Miasnikov mientras proponía no bajar la guardia y mantener las restricciones. Cree además que "en ausencia de mutaciones, no hará demasiado daño en el futuro".



Las buenas perspectivas que ofrecen las palabras de Miasnikov siguen la línea de lo expresado ya por varios especialistas, entre ellos el prestigioso neumólogo ruso Alexánder Chuchalin, que en entrevista con este periódico a principios de mayo confiaba en que "para el mes de junio" se hubiera alcanzado una "inmunidad colectiva o de grupo" que traería consigo una "normalización".



Coinciden los resultados Italia tal vez haya conseguido esta semana dar con la prueba que certifica esta realidad. El presidente de los virólogos italianos, Arnaldo Caruso, anunció que han aislado una variante del virus "extremadamente menos potente". Según explicó a la agencia de noticias trasalpina Adnkronos, "mientras las cepas virales que estamos acostumbrados a ver en los últimos meses, que hemos aislado y secuenciado, son bombas biológicas capaces de exterminar las células objetivo en 2-3 días, éste, para comenzar a atacarlas, necesita un mínimo de 6 días".



Para Caruso, no hay duda de que el virus se está debilitando. Valora además la coincidencia de sus resultados con los datos que están arrojando estudios en Hong Kong y en EE UU. Y, como Miasnikov, advierte que no se debe bajar la guardia. "Hay que seguir usando mascarillas y manteniendo nuestra distancia, si el virus llega a personas débiles aún puede causar daños graves". Pero a diferencia del médico ruso, el italiano no descarta un rebrote en invierno, que, según dice, podría ser de nuevo "potente".



