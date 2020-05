30/05/2020

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado que "se tardarán muchos meses en averiguar si las primeras vacunas contra el COVID-19 funcionan". Por este motivo, ha insistido, es "importante que haya muchos países trabajando a la vez en desarrollar una vacuna".f



Según ha informado el ministro este sábado, "en España puede haber diez equipos e incluso más, porque hay quienes trabajan sin financiación pública, trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y en el mundo y alrededor de 120 vacunas en diferentes fases de desarrollo".



En este sentido, ha apuntado Duque en una entrevista concedida a IB3 Radio, "es posible que dentro de poco haya vacunas en modo experimental, que parezca que funcionan". Si bien, ha matizado, "es muy importante trabajar a la vez porque se tardarán muchos meses en averiguar si las primeras funcionan o no".



Asimismo, ha destacado, "creo que en España estamos bastante bien posicionados. Descubrir una vacuna sería una cuestión de prestigio. Por eso trabajamos intensamente en la investigación propia aunque también en el aseguramiento de que en caso de que en otro lugar del mundo surja una que funcione, esté a disposición de los ciudadanos".



En cuanto a la posibilidad de fabricación de la futura vacuna del COVID-19, Duque ha reconocido que "en España faltan espacios para este fin. Por esa razón se ha aprobado un plan para convertir un espacio de producción de vacunas veterinarias a un espacio donde se puedan fabricar para humanos. Actualmente hay alrededor de entre seis y siete aproximaciones a las vacunas de este virus, que necesitan diferentes fabricas. Muy pronto España dispondrá de espacios", ha asegurado.



SOBRE EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y DECISIONES POLÍTICAS



Por otro lado, el ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, ha asegurado que "es muy difícil saber cuándo dejará de haber personas que fallezcan a causa del coronavirus depende muchísimo de la evolución de la pandemia y de que la ciudadanía se conciencie de que todavía hay gente que se enferma, se enferma gravemente y muere de esta enfermedad".



En esta línea, preguntado por si España está preparada frente a los posibles rebrotes, Duque ha explicado que "el cambio de una fase a otra está asociado a las capacidades de respuesta de los hospitales y centros sanitarios, a la atención primaria y poder hacer seguimiento. Todas estas capacidades permiten estar preparado para lo que vendrá y prevenirlo, siendo posible incluso, gracias al plan de desescalada volver atrás".



Asimismo, ha apuntado que "ignorar a la ciencia sería ignorar la verdad, la ciencia proporciona recomendaciones sobre cuáles deberían ser las decisiones políticas. Por este motivo, cuanto más en cuenta se tenga a la ciencia sobre las decisiones políticas, mejor nos irá".



INVERSIONES EN CIENCIA E INDUSTRIA



De este modo, el ministro ha confiado en que "España abrirá los ojos si quiere tener puestos de trabajo y sistemas de pensiones como los del norte de Europa o de Asia, que los tiene. Para ello hay que fijarse en cómo han llegado ahí, con fuertes inversiones en ciencia e innovación, para que sus puestos de trabajo tengan más valor".



En este sentido, ha afirmado, "hemos puesto mucho afán en crear instrumentos para el desarrollo de la ciencia y limitado o reducido, las necesidades de trabajo administrativo". No obstante, ha asumido, "el estado tiene que contribuir más de lo que hace ahora, sin duda".



No solo en ciencia, ha explicado, sino también, en industrias como es la turística. "Hay que prepararse para las próximas crisis. No creo que volvamos a caer en los errores pasados y se vuelva a apostar solo por los modelos económicos conocidos. En turismo, como en todo, también se puede innovar e investigar, se puede hacer mucho trabajo de mejora y de incremento de los márgenes de ingreso. Estaremos al lado de la industria en todo lo que podamos fomentar la innovación, que harán que surjan otras oportunidades de mercado, para puestos de trabajo de más valor", ha asegurado al respecto.



Con todo, ha concluido Duque, "tenemos que utilizar la calidad enorme de nuestro tejido investigador médico y biotecnológico y las empresas que surgen para mejorar nuestra capacidad de respuesta. Vamos a empezar un programa de medicina especializada para estar más preparados para cualquier pandemia que venga, ya sea en modo de virus respiratorio o a causa del cambio climático".