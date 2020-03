No existe evidencia científica de que perros o gatos transmitan el coronavirus

Actualizada 17/03/2020 a las 11:51

A día de hoy no existe evidencia científica alguna de que los animales de compañía padezcan ni transmitan el COVID-19 recuerda la presidenta de la Fundación El Arca de Noe y de la Asociación Perrotón, Alejandra Botto.



Lo señala Botto citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tomando como referencia la información facilitada por el Colegio de Veterinarios de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Dirección General de los Derechos de los Animales, entre otras fuentes.



En una tribuna titulada "El COVID-19 y los animales de compañía: LA OMS aclara que no existen evidencias científicas de que los perros ó gatos puedan padecer o transmitir este virus", Botto subraya que aunque el contagio de este virus es claramente peligroso para la salud, "el miedo es más dañino".



Por ello transmite un mensaje de apoyo a los centros de protección animal y protectoras que están recibiendo la llegada de animales abandonados "probablemente, en algunos casos, por la desinformación", y en otros amparados en una "excusa cruel", asevera.



Para quienes hayan podido dar positivo en el virus, Botto recuerda que se recomienda dejar el cuidado de la mascota a otras personas y, si no se tiene con quien dejarlo, utilizar utensilios nuevos para el animal y no los usados en compañía de la persona positiva, usar mascarilla en presencia del animal, limpiarse las manos habitualmente y evitar lo máximo que se pueda el contacto físico.



Bottoo, que agradece la labor de cuantos profesionales y ciudadanos combaten la pandemia, apela, además, a la responsabilidad de todos y en el marco del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, hace un llamamiento para que no se abandonen animales que "nos necesitan ahora si cabe más que nunca".





