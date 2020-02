Actualizada 11/02/2020 a las 15:16

Instituciones y universidades navarras se suman en esta jornada al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con diversas iniciativas, entre ellas la edición de algunos vídeos como el dedicado a la investigadora Margarita Salas, fallecida en noviembre.



En una declaración institucional, el Parlamento de Navarra afirma su "compromiso en seguir trabajando para poner fin a la brecha de género en todas las disciplinas, especialmente en las relacionadas con las conocidas como STEM" y reconoce "el papel fundamental de las mujeres y niñas en las comunidades científica y tecnológica", así como "la necesidad de fomentar su participación en estos ámbitos".



El Ayuntamiento de Pamplona también se ha sumado a este Día con diversas actividades, entre ellas un encuentro este miércoles en la Casa de las Mujeres de "veteranas digitales" que se han formado en el Centro EMATIC, unas experiencias y testimonios que comparten en un corto que se proyectará.



Para el viernes está prevista una conferencia sobre ciberfeminismo de la mano de la escritora e investigadora Remedios Zafra, poseedora de diversos premios como el Anagrama de Ensayo 2017 y el Estado Crítico al mejor ensayo de 2017, el Nacional de Ensayo Carmen de Burgos 2000 o el de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán 2001.



Además, el Consistorio ha editado un vídeo para dar a conocer la labor que durante más de 18 años lleva realizando el Centro EMATIC para la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital, en el que se recuerda que la presencia de mujeres en la tecnología, la ingeniería o las matemáticas no alcanza el 30%.



Estas actividades se completan con una selección de lecturas y material bibliográfico sobre 'Mujeres en la Ciencia' que a través de cuentos, comics, ensayos o biografías pueden contribuir para profundizar en la visibilización de las mujeres científicas.



Además las universidades navarras han programado diversos actos y así la UPNA acoge este martes la charla 'Mujeres científicas ¿Una historia reciente?' con Gurutze Pérez Artieda, el jueves en el Planetario habrá una mesa redonda y el sábado el taller infantil 'Mujeres matemáticas' para descubrir mediante juegos y otras actividades a las científicas Emmy Noether y Ada Lovelace.



Por su parte la Universidad de Navarra rinde en esta jornada un homenaje a la investigadora Margarita Salas, fallecida en noviembre y primera mujer en situarse al frente del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.



Poseedora de varios premios nacionales e internacionales, la vida de Salas se recoge en un vídeo editado por este campus pamplonés que de esta forma incrementa la colección "La mujer en la ciencia", un proyecto que quiera dar visibilidad de una manera atractiva y accesible al papel desempeñado por las mujeres científicas.



La UN ha organizado asimismo para este semana las conferencias 'Las matemáticas son bellas', a cargo de Ujué Etayo, y 'La humanidad necesita ciencia y la ciencia necesita investigadoras', con Biola María Javierre, del "Top 100 Mujeres Líderes en España".



Se puede también visitar en este campus una exposición de pósteres de mujeres científicas y asistir a la proyección de 'My love affair with the Brain; The life and science' of Dr. Marian Diamond, ganadora del #LabMeCrazy.



Se trata de actividades dirigidas a todos los públicos pero en especial a mujeres y niñas científicas porque a día de hoy las catedráticas en estas áreas de Ciencias en España solo son el 21% del total y menos aún en algunas áreas tecnológicas.

