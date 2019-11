Descubren que el 'Gigantopithecus' era pariente lejano del orangután

Actualizada 14/11/2019 a las 19:02

La secuenciación de proteínas antiguas ha permitido recuperar información genética de un primate gigante extinto de 1,9 millones de años que vivía en un área subtropical en el sur de China.



La información genética permite a los investigadores descubrir la posición evolutiva de 'Gigantopithecus blacki', un primate de tres metros de altura y posiblemente 600 kilos, revelando al orangután como su pariente vivo más cercano.



Es la primera vez que un material genético tan antiguo ha sido recuperado de un ambiente cálido y húmedo. El estudio, liderado por Frido Welker, postdoc del Globe Institute at the Faculty of Health and Medical Sciences, se publica en la revista 'Nature'.



"Con este estudio, mostramos que podemos usar la secuenciación de proteínas para recuperar información genética antigua de primates que viven en áreas subtropicales, incluso cuando el fósil tiene dos millones de años. Hasta ahora, solo tenía ha sido posible recuperar información genética de fósiles de hasta 10.000 años de antigüedad en áreas cálidas y húmedas", dice Frido Welker.



Hoy, los científicos saben que los linajes de humanos y chimpancés se separaron hace unos siete u ocho millones de años. Sin embargo, con las metodologías anteriores, solo podían recuperar información genética humana no anterior a 400.000 años.



Los nuevos resultados muestran la posibilidad de extender la reconstrucción genética de las relaciones evolutivas entre nuestra especie y las extintas más atrás en el tiempo, al menos hasta dos millones de años, cubriendo una porción mucho más grande de toda la evolución humana.



"Al secuenciar las proteínas recuperadas del esmalte dental hace unos dos millones de años, demostramos que es posible reconstruir con confianza las relaciones evolutivas de especies animales que se extinguieron demasiado lejos a tiempo para que su ADN sobreviva hasta ahora. En este estudio, podemos incluso concluir que los linajes de orangután y 'Gigantopithecus' se separaron hace unos 12 millones de años", dice el coautor Enrico Cappellini, profesor asociado del Globe Institute.



Te puede interesar





EVIDENCIA FÓSIL ENCONTRADA EN 1935 EN CHINA



La evidencia fósil atribuida a 'Gigantopithecus' se descubrió inicialmente en el sur de China en 1935, y actualmente se limita a unas pocas mandíbulas inferiores y muchos dientes. Hasta el momento no se ha encontrado un cráneo completo ni ningún otro hueso del resto del esqueleto. Como resultado, se ha especulado mucho sobre la apariencia física de este misterioso animal.



"Los intentos anteriores de comprender cuál podría ser el organismo vivo más similar a 'Gigantopithecus' solo podían basarse en la comparación de la forma de los fósiles con el material de referencia esquelético de los grandes simios vivos. El análisis de ADN antiguo no era una opción, porque 'Gigantopithecus' se extinguió aproximadamente hace 300.000 años, y en el área geográfica 'Gigantopithecus' no había ADN más antiguo que aproximadamente 10.000 años, hasta el que ahora se ha recuperado.



En consecuencia, decidimos secuenciar las proteínas del esmalte dental para reconstruir su relación evolutiva con los grandes simios vivos, y encontramos que el orangután es el pariente vivo más cercano del Gigantopithecus", dice Enrico Cappellini.

Etiquetas China

Selección DN+